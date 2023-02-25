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جريمة جثة امرأة
تعبيرية

بمفرمة لحم.. جثة عارضة أزياء مقطعة والبحث جار عن رأسها

عثروا على أعضاء من جسمها داخل ثلاجة

العربية.نت _ وكالات
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أوقفت شرطة هونغ كونغ أربعة أشخاص مشتبه بهم في قتل عارضة أزياء تبلغ 28 عاماً عُثر على جثتها مقطّعة، بعد مشاجرة على مسألة مالية مع عائلة زوجها السابق، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.

وأوضحت الشرطة أن أجزاء من جثة نجمة شبكات التواصل آبي تشوي كانت موجودة في منزل قروي جُهّز خصيصاً لتقطيعها بعدما فُقدت منذ الأربعاء.

وأوضح المسؤول في شرطة هونغ كونغ آلن تشونغ بعدما كشف العثور على أعضاء من جسمها داخل ثلاجة أن البحث لا يزال جارياً عن رأسها.

كذلك ضبطت الشرطة في الموقع منشاراً كهربائياً ومفرمة لحم تم استخدامهما لتقطيع الجثة.

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وأعلن تشونغ أن زوج آبي تشوي السابق، وهو رجل يبلغ 28 عاماً ويلقّب كوونغ، اعتقل بعد ظهر السبت بتهمة القتل عندما كان يحاول الفرار من المدينة بقارب.

كذلك أوقِف والد الرجل وأمه وشقيقه الجمعة للسبب نفسه.

وقال تشونغ "نعتقد أن الضحية تشاجرت مراراً مع عائلة زوجها السابق في شأن مبالغ كبيرة".

وأضاف أن "ثمة شخصاً كان مستاءً من كيفية إدارة الضحية أموالها، وهو ما أصبح دافعاً للقتل".

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