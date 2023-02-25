اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ليدي غاغا مع كلابها - أرشيفية

حادثة سرقة كلابها تعود من جديد.. دعوى قضائية ضد ليدي غاغا

تم اختطاف اثنين من كلاب ليدي غاغا نهاية فبراير 2021، عندما أطلق مجهولون النار على مساعدة الفنانة التي كانت تتنزه مع الكلبين في لوس أنجلوس

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقامت المرأة التي أعادت كلاب ليدي غاغا المسروقة، دعوى تقاضي فيها النجمة لعدم دفعها المكافأة الموعودة وذلك وفق ما ذكر موقع BuzzFeed News.

يذكر أنه تم اختطاف اثنين من كلاب ليدي غاغا نهاية فبراير 2021، عندما أطلق مجهولون النار على مساعدة الفنانة التي كانت تتنزه مع الكلبين في لوس أنجلوس، وقاموا باختطاف الكلبين "كوغي وغوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي".

وبعد ذلك عرضت ليدي غاغا مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها بخير وسلامة كلبيها اللذين تم اختطافهما في هوليوود.

بعد رصدها مكافأة.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المخطوفين الأخيرة بعد رصدها مكافأة.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المخطوفين
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس سوشيال ميديا شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

وفعلا قامت سيدة واسمها جينيفر ماكبرايد، بإعادة الكلبين للمغنية، لكن الشرطة اعتقلتها بعد ذلك على خلفية الاختطاف. وحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة "إخفاء مسروقات".

وجاء في حثيثيات الدعوى التي قدمتها جينيفر ماكبرايد، ضد ليدي غاغا، أن الفنانة خدعتها ووعدتها بدفع المكافأة دون تنفيذ ذلك لاحقا.

وشددت المدعية على أنها ولهذا السبب، عانت من الآلام والعذاب النفسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟ عاما 2023 و2024 سيكونا الأسوأ للاقتصاد المصري وبدء التعافي في 2025.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط