أمامك 9 ثوان فقط.. لتجد أي مغرفة آيس كريم هي المختلفة؟

تعتبر الخدع البصرية فرصة لتنشيط العقل والتركيز، وطريقة جيدة لاختبار مهارات الملاحظة.

والأوهام البصرية هي صور نراها بشكل مختلف عما هي عليه بسبب الألوان أو الضوء أو الأنماط التي يمكن أن تكون خادعة أو مضللة لأدمغتنا.

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وصورة اليوم تحمل وهماً بصرياً لأصحاب معدل الذكاء المرتفع، وأمامهم فقط 9 ثوان للإجابة وتحديد الصورة المختلفة عن البقية؟، وفقاً لموقع JagranJosh.

إذ يوجد في الصورة 15 مغرفة من الآيس كريم على خلفية أرجوانية، 14 منها متطابقة في الشكل إلا أن واحدة فقط مختلفة.

هل وجدتها؟

وفي حين أنها قد تبدو مهمة بسيطة، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في التركيز بما يكفي للعثور عليها بهذه المدة الزمنية القصيرة.

هل وجدت المغرفة المختلفة؟ إذا كنت لا تزال تبحث عنها فسنقدم لك يد العون.

انظر إلى نهاية كل مغرفة من أحدهما مختلفة ونهايتها تكون إلى الجانب الأيسر بينما الأخريات كلها إلى الجانب الأيمن.

انظر أدناه لمعرفة مكان مغرفة الآيس كريم المختلفة عن الأخريات فقط تم وضع تمييزها بدائرة حمراء.