بخدعة.. بريطانيا أغرقت غواصات ألمانيا بالحرب العالمية

بعد شهر من حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند يوم 28 حزيران/يونيو 1914، غاصت القارة الأوروبية بأهوال الحرب العالمية الأولى التي استمرت لأكثر من أربع سنوات مخلفة أكثر من 20 مليون ضحية. وفي خضم هذا النزاع العالمي، طورت الأطراف المتحاربة أسلحة جديدة غيرت شكل الحروب وجعلتها أكثر دموية من السابق. وإضافة للدبابات والغاز الكيماوي وقاذف اللهب، ابتكر البريطانيون بهذه الحرب نوعا من السفن لمواجهة الغواصات الألمانية بالمحيط الأطلسي. وقد اعتمدت هذه السفن على الخداع والتمويه لجذب الغواصات الألمانية وتدميرها.

حرب الغواصات المفتوحة

أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، اتجهت ألمانيا لاعتماد سياسة حرب الغواصات المفتوحة التي عمدت من خلالها لمهاجمة جميع السفن التجارية البريطانية والفرنسية بعرض المحيط الأطلسي دون تحذير مسبق. وبسبب ذلك، مثّل القرار الألماني انتهاكا للقوانين الدولية التي نصت على تحذير السفن التجارية وتفتيشها بشكل جيد قبل استهدافها وإغراقها تزامنا مع نقل طاقمها نحو مكان آمن.

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وفي الأثناء، سمحت القوانين الدولية، بحالة الحرب، باستهداف هذه السفن التجارية بشكل مباشر في حال رفضها لأوامر التوقف والتفتيش.

وبسبب الخسائر الجسيمة، المادية والبشرية، التي خلفها هذا النوع من الحروب، حاولت بعض الدول، عقب الحرب العالمية الأولى، حظر استخدام الغواصات بالنزاعات العسكرية. ومع فشلهم في ذلك، وقعت القوى العالمية عام 1930 على معاهدة لندن البحرية التي فرضت قوانين دولية صارمة حول كيفية تعامل الغواصات مع السفن التجارية، والمدنية، أثناء فترات الحروب.

سفن كيو

وأملا في مقارعة الغواصات الألمانية بالمحيط الأطلسي، اتجه البريطانيون لاعتماد سفن جديدة لقبت بسفن كيو (Q-ships). وبهذه السفن، أخفى البريطانيون بشكل دقيق مدافع عيار 102 ملم وقاذفات طربيدات عيار 356 ملم داخل جسم السفينة. وبتلك الفترة، مثلت السفينة إكسبيدين أبرز سفن كيو البريطانية حيث زودت الأخيرة بمدافع ثقيلة ورشاشات إضافة لقاذفات طربيدات بجميع جهاتها.

وبعرض المحيط الأطلسي، تعمد الغواصات الألمانية للخروج نحو السطح عند مشاهدتها لسفن كيو بهدف استهدافها ظنا منها أنها سفن تجارية عادية. وحال خروجها، تقع الغواصات تحت نيران سفن كيو التي يباشر طاقمها بكشف المدافع الموجودة على متنها.

وحسب تقنيات تلك الفترة، أخفى البريطانيون هذه الأسلحة بسفن كيو وراء هياكل خشبية قابلة للإزالة. كما لجأوا أيضا للاعتماد على قوارب النجاة لتمويه العدو وإخفاء المدافع وراءها. ولإيقاع الألمان بالفخ، تلجأ سفن كيو لإعتماد طرق بحرية شبيهة بتلك التي تعمدها السفن التجارية البريطانية العادية. وخلال فترة الحرب، لجأ الفرنسيون أيضا للاستعانة بهذه التقنية البريطانية لمواجهة الغواصات الألمانية.

طيلة فترة الحرب، اعتمد البريطانيون على 180 سفينة من سفن كيو. وضمن حوالي 150 مواجهة مع الألمان، حققت سفن كيو نجاحات متواضعة تمكنت خلالها من إغراق 14 غواصة ألمانية وتخريب 60 أخرى. وفي المقابل، دمر الألمان ما لا يقل عن 27 من سفن كيو بهذه المواجهات.