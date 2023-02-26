فيديو لوحيد قرن يدفع سيارة أمامه حتى قلبها بركابها

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سيارة سياح مكشوفة في ولاية البنغال الغربية في الهند.
I think it’s about time guidelines for safety and rescue in adventure sports are implemented in wildlife safaris across the country. Safaris are becoming more of adventure sports now!— Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan) February 25, 2023
Jaldapara today! pic.twitter.com/ISrfeyzqXt
وظهر وحيد القرن غاضباً وهو يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها، بحسب الفيديو الذي نشره موقع "إنديان إكسبرس".
نتيجة للهجوم، أصيبت امرأة بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة. وفق تلغراف البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة".
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