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وحيد قرن يهاجم سيارة
من فيديو هجوم وحيد القرن على السيارة

فيديو لوحيد قرن يدفع سيارة أمامه حتى قلبها بركابها

دبي - العربية.نت
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وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سيارة سياح مكشوفة في ولاية البنغال الغربية في الهند.

وظهر وحيد القرن غاضباً وهو يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها، بحسب الفيديو الذي نشره موقع "إنديان إكسبرس".

نتيجة للهجوم، أصيبت امرأة بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة. وفق تلغراف البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة".

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