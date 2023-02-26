فيديو وحشي.. طالب يضرب معلمته بعنف حتى فقدت الوعي

في موقف مروع شهدت مدرسة أميركية اعتداء طالب على معلمته بطريقة وحشية حتى فقدت الوعي، ليبصق عليها لحظة القبض عليه، متوعداً بقتلها عند عودتها.

في التفاصيل، ضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في عمر المراهقة معلمته وتدعى جوان نايدتش وهي أم لولدين، بعنف مسدداً لها 15 ضربة وركلها بقوة حتى خارت قواها وفقدت الوعي، وذلك لأنها أخذت منه جهاز Nintendo Switch حتى لا يلعب بالفصل الدراسي في ولاية فلوريدا، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

On Tuesday 2/21/23 a black 6’6” 270 pound student attacked a white teacher at Matanzas High School for taking away his Nintendo Switch during class. The student is seen kicking and punching the unconscious woman in the back and head around 15 times. When the student was escorted… https://t.co/hYXkKgi0mG pic.twitter.com/9RqozolFBZ — Tom Hennessy (@Tomhennessey69) February 23, 2023

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وأظهرت لقطات وثقتها كاميرا مراقبة داخلية، المعلمة وهي تمشي ليلحق بها الطالب ويدفعها أرضاً بقوة لينهال عليها بالركل والضرب بقوة ووحشية على ظهرها ورأسها إلى أن فقدت وعيها، وبقيت بدون حراك.

كما حاولت إحدى زميلاتها مساعدتها وإبعاد الطالب لكنه واصل ضرب الضحية بمد ساقه وركلها، ليتدخل أربعة آخرون في الموقف لثنيه عن ذلك.

وتم نقل المعلمة إلى المستشفى فيما أتت الشرطة وقبضت على الطالب الذي بصق على نانديش لحظة اعتقاله متوعداً بقتلها، ليتم نقله إلى جناية الأحداث بتهمة الضرب المبرح مع الأذى الجسدي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

من جابنه، ذكر مكتب شرطة مقاطعة فلاغلر في فلوريدا أن جوان نايدتش تعاني من "إصابات خطيرة" وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

"أضربها كل مرة"

من جانبه، قال المراهق بعد القبض عليه إنه كان يضرب معلمته في كل مرة تأخذ منه لعبته.

وسأل الضباط عما إذا كان "سيذهب إلى السجن" بينما كانوا يقيدونه في المدرسة، مضيفاً "إلى متى؟"، ليجيبه الشرطي: "لا أعرف".

وبعد لحظات قال للضباط: "يا إلهي، لا أريد أن أدخل السجن. لدي أشياء أكثر أهمية يجب أن أفعلها".

من جانبها قالت عضو في هيئة التدريس بالمدرسة الواقعة في مقاطعة فلاغلر، إنه يجب نقل الطالب إلى مصحة عقلية لعلاجه لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس إلى السجن لمعاقبته.

فيما عارض آخرون ذلك، وطالبوا بسجنه بتهمة الاعتداء والشروع في القتل.