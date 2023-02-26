"لحوم الحمير" تورط أمازون.. دعوى وغرامة بمليون دولار يومياً

يبدو أن عملاق البيع الإلكتروني "أمازون" في ورطة بسبب "لحوم الحمير".

فقد كشف مركز "دراسات الخيول" أن "أمازون" يبيع منتجات بشكل غير قانوني تحوي جيلاتين مصنعة من جلود الحمير، والذي يعرف باسم "إيجاو".

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ويستخدم هذا المنتج في الطب الصيني التقليدي، وعادة ما يتم استيراده من دول أفريقية مثل كينيا وغانا، وفق موقع "فوكس بزنس".

خرق قانون كاليفورنيا

إلى ذلك تتهم دعوى قضائية "أمازون" بخرق قانون كاليفورنيا لبيعه منتجات تحوي "لحوم الحمير"، وتطلب بحظر هذه المنتجات، وفرض غرامة بمليون دولار يومياً في حال استمرار أمازون ببيع هذه المنتجات.

وتستند الدعوى على قانون يعود إلى عام 1998 في كاليفورنيا، يحظر ذبح الخيول وبيع لحومها للاستهلاك البشري، وتعتبر الشكوى أن الحمير من فصيلة الخيول.

15 منتجاً على الأقل

فيما كشف تحليل نشره موقع "وايرد" أنه تم فحص نحو 1000 منتج ليتم العثور على جيلاتين إيجاو ضمن 15 منتجاً على الأقل.

وأفاد "وايرد" أن أمازون تعرض لاتهامات أكثر من مرة بسبب ضوابطه المتساهلة تجاه المنتجات. وفي 2019، وجدت تقارير إعلامية أن آلاف المنتجات غير الآمنة والمحظورة تباع على أمازون بما في ذلك عبوات حليب منتهية الصلاحية.

"يعالج من النزيف والدوخة"

وبحسب منظمة "بروك" لرعاية الخيول، "يعتقد مستخدمو إيجاو أنه يعالج من النزيف والدوخة والأرق والسعال".

كما تشير المنظمة إلى أنه يمكن العثور على هذه المادة في منتجات الطعام والشراب ومستحضرات التجميل.

في المقابل لم ترد شركة أمازون على طلبات التعليق لشبكة "فوكس".