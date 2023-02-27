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زواج البدل في أفغانستان يودي بحياة قاصر

حد أدنى جديد للزواج في إنجلترا.. وهذه عقوبة المخالفين

دبي - العربية.نت
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أقرت إنجلترا وويلز سنا جديدة للزواج، لمنح حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر. فبحسب القانون الجديد فإن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، باتوا ممنوعين من الزواج.

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ووفقا لقانون الزواج والشراكة المدنية، الذي يحدد العمر الأدنى للزواج، أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم في أي شراكات مدنية، تحت أي ظرف كان، جريمة حتى لو كان بالتراضي، وفق ما أوردت "سكاي نيوز" البريطانية.

عقوبة قاسية

ويشمل الأمر الاحتفالات التقليدية التي هي غير ملزمة قانونية، ويُنظر إليها على أنها زيجات من قبل الأزواج وعائلاتهم.

وسيواجه أي شخص تجده المحاكم مذنبا في قضية زواج الأطفال عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.

الفتيات يدفعن الثمن أكثر

وتقول وزارة العدل البريطانية إن زواج الإكراه يؤثر على الفتيات أكثر من الفتيان.

يشار إلى أنه خلال عام 2022، قدم خط المساندة دعما لـ 64 حالة من الأطفال المتزوجين الذين تعرضوا للإساءة.

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