زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

انفجارات في سماء كييف.. وإعلان حالة التأهب في مناطق عدة

ناشد أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين في العاصمة كييف بتوخي الحذر، وكتب على قناته الرسمية في "تيلغرام" أن هناك ...