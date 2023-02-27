اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هزة أرضية

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز مدينة سولاويسي الإندونيسية صباح اليوم الاثنين.

فقدت 70 من أقاربها في زلزال تركيا.. امرأة تحكي مأساتها الأخيرة زلزال تركيا فقدت 70 من أقاربها في زلزال تركيا.. امرأة تحكي مأساتها

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟ التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط