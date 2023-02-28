بعد حفرة تركيا الغامضة بأيام.. أخرى بعمق 12 متراً تظهر في لبنان

اكتشف راع لبناني حفرة عمقها يزيد عن 12 مترا، ضمن منطقة حرجية بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريا لبلدة بشوات، ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة.

وقد تفقد الموقع رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، وناشد غرفة إدارة الكوارث "تكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترا حفاظاً على السلامة العامة".

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وظهرت في مدينة قونية التركية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة أمس الجمعة.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير".





الحفرة العملاقة في قونية - نقلا عن وكالة الأناضول الحفرة العملاقة الحفرة العملاقة في قونية - نقلا عن وكالة الأناضول

الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة

وأضاف أن "الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال".

وتابع: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن عدد القتلى من زلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

وقد ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، عصر الجمعة.

وقالت "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع الساعة 17:01 (14:01 غرينتش). وأوضحت أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأعلنت ولاية قونية في تغريدة، أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال. وذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.