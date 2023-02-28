بعد 63 عاماً.. العثور على خوذة جندي أردني في فلسطين

رغم مرور 63 عاماً على نقش اسمه عليها، أعلنت محافظة القدس العثور على خوذة الجندي الأردني الراحل، مناور أبو الغنم، مكتوب عليها اسمه ورقمه العسكري الذي نقش عليها عام 1960، ليتم إبلاغ نجله مناور بهذا الخبر.

مواقع إخبارية فلسطينية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لخوذ عسكرية تعود لجنود أردنيين من الجيش العربي عُثر عليها في مدينة القدس المحتلة.

مادة اعلانية

وصلتني رساله من القدس



لقد عثرنا على خوذة والدك الشهيد مناور ابوالغنم

في القدس و يعود تاريخها الى 1960

سيتم ارسالها

من محافظة القدس الى السفاره الاردنية



رحم الله شهداء القوات المسلحة

رحم الله شهداء فلسطين @SinanMajali @AymanHsafadi pic.twitter.com/kHA4Sy6zzs — Mnawer Abu alghanam (@Mnawerabualgha3) February 28, 2023

خوذتان أردنيتان

المستشار الإعلامي بمحافظة القدس معروف الرفاعي قال لـ "العربية.نت" إن الخوذتين تعودان سنة 1960، وإحداها مكتوب عليها اسم الجندي مناور أبو الغنم ورقمه العسكري.

وأشار الرفاعي إلى أنه تواصل مع السفارة الأردنية في رام الله لتسليم الخوذتين للأردن بشكل رسمي، ومن ثم يتم تسليمهما لمناور الابن، مؤكدا أن الخوذتين موجودتان لديه ويحتفظ بهما لذوي الجندي مناور أبو الغنم، وأنه جاهز لإيصالهما إلى الأردن.



صورة الخوذة

رسالة تبليغ

ونشر نجل الجندي مناور أبو الغنم، واسمه أيضا مناور، تغريدة على "تويتر" قال فيها إن رسالة وصلت من فلسطين تؤكد العثور على خوذة والده.

ونشر أبو الغنم نص الرسالة وكتب فيها: "لقد عثرنا على خوذة والدك الشهيد مناور ابوالغنم، في القدس ويعود تاريخها إلى 1960، وسيتم إرسالها من محافظة القدس إلى السفاره الأردنية".

يذكر أن نجل أبو الغنم جرى تسميته على اسم والده مناور، حيث كان تاريخ ولادته بعد وفاة والده بشهرين، ورحل والده عن عمر يناهز 25 عاما.

كما كتبت ابنته هناء على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "رحمك الله يا والدي كنت وما زلت مصدر عز وفخر لنا، وعبق سيرتك خالد، وعلى ثرى تراب القدس تتجدد الذكريات، اللهم ارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وارحم جميع شهدائنا".

متابعة رسمية

من جانبه، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن الوزارة تبحث مع السفارة الأردنية في القدس الأنباء المتداولة حول العثور على خوذ عسكرية في القدس المحتلة.

وتتابع السفارة الأردنية في فلسطين المحتلة حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تقطع حتى الآن بأن خوذة عُثر عليها تعود إلى عسكري أردني.