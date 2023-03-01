العالم الهولندي يطيح بكلام الخبراء.. ويرد محذرا بخريطة من لبنان

رد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على تساؤلات حول جدية وقوع زلزال في لبنان، فيما حاول البعض التقليل من تنبؤاته بالقول إن لبنان يشهد زلزالا كل ألفي سنة فقط.

وسألته إحدى المعلقات بالقول: "أهلاً سيدي. أولا أشكركم على جهودكم، ولكن لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل، لأن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا. يقول الجيولوجيون هنا كل 2000 عام يحدث هذا".

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وردا على التعليق والسؤال، قال: "حدثت زلازل قوية إلى كبيرة في بلاد الشام ومنها لبنان عبر التاريخ".

وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 م. وقال: "من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة".

My reply to Alina Winter (below).



Strong to major earthquakes have occurred in the Levant (Lebanon) throughout history. Here is an overview of known earthquakes since 551 AD.



It is impossible to say when and where exactly the next earthquake will occur in this region. https://t.co/7h1T7ietK9 pic.twitter.com/Pgzlvbh6B0 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 1, 2023

وأمس، اكتشف راع لبناني حفرة عمقها يزيد عن 12 مترا، ضمن منطقة حرجية بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريا لبلدة بشوات، ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة.

وقد تفقد الموقع رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، وناشد غرفة إدارة الكوارث "تكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترا حفاظاً على السلامة العامة".

وظهرت في مدينة قونية التركية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وكان العالم فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين 6 فبراير، كان ظهر في فيديو بثه على "يوتيوب" بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه حدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، ما أثار جدلا واسعا في المنطقة.