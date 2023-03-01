اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شاكيرا (أ ف ب)
المغنية الكولومبيّة شاكيرا

شاكيرا تقصف مجددا.. أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسي

شاكيرا.. دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتبرت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".

وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" ("BZRP Music Session # 53") في يناير كان بمثابة "متنفس" لها.

شاكيرا وولديها
شاكيرا وولديها

وأضافت "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى (...) لقد كان (التسجيل) متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ".

وتابعت شاكيرا قائلةً "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكُني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم".

وروت أن نجلها ميلان البالغ عشر سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية. وأضافت "قال لي +عليكِ أن تفعلي شيئاً مع بيزاراب، إنه الإله الأرجنتيني+".

وأعلن بيكيه (36 عاماً) وشاكيرا في يونيو الفائت انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رُزقا خلالها ولدين: ميلان وساشا.

بيكيه يخسر وزناً.. وشاكيرا تضرب بأغنية: لقد أبقيتك جميلا"! ثقافة وفن بيكيه يخسر وزناً.. وشاكيرا تضرب بأغنية: لقد أبقيتك جميلا"!

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. استبدلتَ +فيراري+ بسيارة +توينغو+ وساعة +روليكس+ بـ+كاسيو+. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

و"بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد "تيه فيليسيتو" و"مونوتونيا".

بيكيه وشاكيرا
بيكيه وشاكيرا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط