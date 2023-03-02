بالفيديو.. ظهور لافت لمحمد صلاح بعد الحجامة

لفت النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح الأنظار، أمس الأربعاء، بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره عقب مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Love this, @MoSalah 😂 pic.twitter.com/wXnSJxuZjH— Liverpool FC (@LFC) March 1, 2023
الآمال تتجدد
وسجل النجم المصري وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي الفوز على الضيوف، ليقفز ليفربول إلى المركز السادس ويحيي آماله في بلوغ المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بعد اللقاء، خلع صلاح قميصه ليهديه لأحد مشجعي الـ"ريدز" في المدرجات، كاشفا عن آثار الحجامة على ظهره، حسب مقطع فيديو نشره النادي وأثار انتباه متابعي منصات التواصل الاجتماعي.
ممارسة طبية قديمة
يشار إلى أن الحجامة هي ممارسة طبية قديمة، تستخدم لتخليص الجسم من الدم الفساد والسموم، ما يؤدي لنشاط العضلات واستعادة الحيوية.
وخضع للحجامة أيضا مؤخرا نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما.
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