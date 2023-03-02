عيد العربية العشرون.. الخيار الأول للمشاهد العربي

تحتفل "العربية" بالذكرى العشرين لانطلاق بثها قبل عقدين من الزمن في الثالث من مارس عام 2003، وتزامن انطلاق بث القناة مع تحولات تاريخية عرفتها المنطقة العربية والعالم.

حيث واجهت القناة الوليدة حينها الحرب على العراق بطواقم صحفية وفريق تحرير شاب نقل الأحداث وواكبها بفاعلية واقتدار وقد اختارت القناة شعاراً تسير على نهجه منذ يومها الأول وهو "الأقرب إلى الحقيقة" بما يتضمنه من التزام بنهج صادق غير منحاز إلا للمشاهد العربي وللكلمة المسؤولة والحقيقة المؤكدة والخبر الدقيق والتعليق الحرّ، وعلى امتداد سنواتها العشرين عملت العربية على أن تكون مصدراً موثوقاً للأخبار بفريق من الصحفيين والتقنيين الذين واكبوا الأحداث ونقلوها إلى المشاهد العربي حيثما كان.

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من جهته، قال ممدوح المهيني المدير العام لشبكة العربية إن "العربية استطاعت خلال سنواتها مواكبة التحولات الكبرى التي عرفها العالم العربي والعالم واستطاعت تلبية احتياجات الجمهور العربي لخدمة إخبارية على مدار الساعة معتمدة أحدث التقنيات، وكانت دوماً سباقة في الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تشهدها صناعة الإعلام لتكون علامة كبرى تتمتع بموثوقية في العالم.

شبكة متكاملة

وأضاف المهيني أن القناة عملت على التوسع للتحول إلى شبكة إخبارية متكاملة تضم قناة العربية وقناة الحدث التي تقدم نشرات إخبارية على مدار الساعة ومجموعة من المنصات الرقمية التي يتابعها ويتفاعل معها الملايين حول العالم، حيث بلغ متابعو الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي حوالي 180 مليون متابع، فيما يسجل المحتوى الذي ينتجه فريق التحرير ومراسلو القناة مشاهدات تفوق المليار مشاهدة شهرياً، وهي أرقام تضع العربية في صدارة القنوات الإخبارية العربية وحتى الدولية".

أحداث كبرى

وقد تفوقت قناة العربية في مواكبتها للأحداث الكبرى التي عرفها العالم مثل تغطية جائحة كورونا مطلع العام 2020، وباستخدامها الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإخباري وبإنجازها لعديد التحقيقات والحوارات الحصرية مع قيادات العالم وكذلك دورها البارز في نقل أحداث الانسحاب الأميركي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد والحرب الأوكرانية الروسية ومجمل الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية ومواكبتها للأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والكوارث وعن خطوات القناة المستقبلية يقول المهيني إن "شعار هذه الاحتفالية يقوم على عبارة -أكثر- وهو ما يعني أن تطور وتوسع القناة لا يعرف حدوداً بعد انطلاق عملياتها وتوسع بثها من العاصمة السعودية الرياض، وأن التطوير والتحديث يشمل جميع مراحل إنتاج المحتوى الذي كانت العربية وما تزال تقدمه بأسلوب تفوقت فيه على كبريات المحطات الإخبارية، كما أشار المدير العام للعربية والحدث إلى انفتاح شبكة العربية على فئات الشباب بتقديم محتوى نوعي ينتجه الشباب بأحدث التقنيات والوسائل ويقدم المعرفة والأخبار بأسلوب يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة.

"الفخر بالانتماء للعربية"

كما أضاف المهيني أن "مناسبة كهذه تبعث في روح الفريق الفخر بالانتماء إلى أسرة العربية التي تعتز ببيئة عمل مثالية تقوم على التقاليد الصلبة التي أرستها مجموعة -أم بي سي- التي تمثل أهم مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال المهيني: "أغتنم هذه المناسبة للترحم على أرواح زملاء وزميلات فقدتهم العربية خلال مسيرتها ودفعوا حياتهم ثمناً للحقيقة في مناطق نزاع مختلفة نقول لأرواحهم وعائلاتهم إنهم خالدون بيننا ونحن نحيي هذه المناسبة كما نتوجه بالتحية والإكبار إلى زملاء وزميلات واجهوا المتاعب منهم من خطف ومنهم من سجن ومنهم من واجه المخاطر إيماناً منهم برسالة العربية التي تستمر مع الثبات على المبادئ ذاتها.