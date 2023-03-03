شاهد نارا مستعرة تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقا في هونغ كونغ

أجلت السلطات المختصة في هونغ كونغ 170 شخصا على الأقل بعد اندلاع حريق في وقت متأخر مساء أمس الخميس، التهم معظم ناطحة سحاب قيد الإنشاء، مكونة من 42 طابقاً، وهي جزء في مشروع لإعادة التطوير في منطقة Tsim Sha Tsui الشهيرة للتسوق.

ومع أن فرق الإطفاء كافحت الحريق طوال الليل، فإنه استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى درجة أنه كان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا، لأن النيران اجتاحت عددا من الطوابق العليا بالمبنى، فيما تسبب الحطام المتساقط باندلاع حرائق أصغر في المباني المجاورة.

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وعقد كيونغ ساي- مينغ، نائب رئيس الإطفاء بهونغ كونغ، مؤتمرا صحافيا، قال فيه للصحافيين إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

والمبنى عبارة عن مشروع تقوم بتنفيذه مجموعة "إمباير غروب" ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقا، بحسب الوارد بموقع الشركة على الإنترنت. أما أسباب الحريق "فالتحقيقات جارية لمعرفته" بحسب ما قال كيونغ ساي-مينغ.