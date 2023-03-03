ممنوع من التواصل مع المتهِمة ويستطيع مغادرة فرنسا.. جديد أشرف حكيمي

بعدما انشغلت الأوساط الرياضية خلال الأيام القليلة الماضية، باتهام فتاة عشرينية اللاعب المغربي أشرف حكيمي بالاغتصاب، لا تزال تداعيات الحادثة مستمرة.

فقد أعلن مكتب المدعي العام في نانتير، وهي الضاحية الغربية للعاصمة باريس، توجيه اتهام الاغتصاب للاعب رسميا، اليوم الجمعة.

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كما أكد أن المدعين العامين استجوبوا فعلاً حكيمي، إثر شكوى من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما تتهمه فيها باغتصابها في منزله الواقع في بولوني بيلانكور، يوم 25 فبراير/شباط الماضي، أثناء غياب عائلته في إجازة.

وقال المدعون إن الرقابة القضائية على حكيمي تمنعه من التواصل مع الفتاة، ومع ذلك فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية.

كما أوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير، الاثنين، إلى قاضي تحقيق.

دفاع حكيمي: كاذبة

رغم ذلك، لم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من "فرانس برس"، علما أنها أكدت لصحيفة "لو باريزيان"، الثلاثاء، أن الاتهامات "كاذبة"، وأن حكيمي "هادئ وتحت تصرف العدالة".

بينما استمع المحققون إلى المدعية، الأربعاء، وقالت محاميتها راشيل فلور باردو لـ"فرانس برس": "أخذنا علما بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريا ولا ترغب في نشر القضية خاصة حفاظا على سلامتها".

وكانت الفتاة توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، الأحد الماضي، للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

ووفقا لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت على حكيمي في يناير/كانون الثاني عبر تطبيق "إنستعرام"، وذهبت إلى منزله يوم السبت عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها.

زوجته تحذف الصور

يذكر أن حكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان، وشاركا في حفل جوائز "أ" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واختير ضمن أفضل تشكيلة لعام 2022 بعد ساعات من فتح التحقيق بحقه.

وكان ابن الـ24 عاما من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر إلى إنجاز غير مسبوق، حيث أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.

إلى ذلك، حذفت زوجة حكيمي الممثلة الإسبانية هبة عبوك، مجموعة من صورها معه، بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

ورغم هذا لم تتحدث عبوك حتى الآن، كما لم يتبين ما إذا كانت ترغب بالابتعاد عنه، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال.