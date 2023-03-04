اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برنامج الندوة يناقش "الأحلام الجهادية بأوكرانيا"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف ماهر فرغلي، الباحث في الحركات المتطرفة، أن التنظيمات المتشددة تنتشر في بؤر التوتر.

وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت فرغلي إلى أن الجماعات "الجهادية" تقوم بأنشطتها ثم تبحث عن دليل شرعي لها.

وأضاف أن "التنظيمات الإسلامية لها ثأر على روسيا منذ أحداث سوريا. وإذا استمرت الحرب سيزيد عدد المشاركين من هذه الجماعات، والغرب ليس لديه مشكلة في دعم الحركات المتشددة طالما أن ذلك يصب في مصلحته".

من جانبه، قال نجيب غلاب الباحث السياسي، إن إيران والتنظيمات التابعة لها انحازت في شكل كامل إلى روسيا، وتجربة توظيف الجهاد في إدارة الصراعات بين الدول أثبتت فشلها. جماعات البيئة المتشددة هدفها ابتزاز الأنظمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خارطة بأعداد السوريين بالمناطق المنكوبة في تركيا خارطة بأعداد السوريين بالمناطق المنكوبة في تركيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط