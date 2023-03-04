كريستيانو رونالدو: الوحيد والأوحد، يروي هذا الوثائقي السيرة الحافلة للاعب كرة القدم، النجم البرتغالي والعالمي كريستيانو رونالدو، كيف نشأ على حب الكرة منذ صغره وتنقل بين أهم النوادي أمثال سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، مع أكثر من 61 جائزة فردية بما في ذلك 5 كرات ذهبية، محطماً الأرقام القياسية ليصبح ثاني أكبر لاعب حاصل على جوائز في تاريخ كرة القدم. إنها سيرة الصعود والتحليق والأثر التاريخي الذي خلفه رونالدو وراءه ولا يزل.

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