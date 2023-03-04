وضع القراءة
100% حجم الخط
كريستيانو رونالدو: الوحيد والأوحد، يروي هذا الوثائقي السيرة الحافلة للاعب كرة القدم، النجم البرتغالي والعالمي كريستيانو رونالدو، كيف نشأ على حب الكرة منذ صغره وتنقل بين أهم النوادي أمثال سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، مع أكثر من 61 جائزة فردية بما في ذلك 5 كرات ذهبية، محطماً الأرقام القياسية ليصبح ثاني أكبر لاعب حاصل على جوائز في تاريخ كرة القدم. إنها سيرة الصعود والتحليق والأثر التاريخي الذي خلفه رونالدو وراءه ولا يزل.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الكاظمي: أوامر الاعتقال لأعضاء من حكومتي انتقاميةاستنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، أوامر القبض على أعضاء في حكومته، وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من ... العراق
-
وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي حول محو حوارة زلة لسانتراجع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، عن تصريحاته حول "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووصفها بأنها "زلة لسان".ونقلت ... العرب والعالم
-
برنامج الندوة يناقش "الأحلام الجهادية بأوكرانيا"كشف ماهر فرغلي، الباحث في الحركات المتطرفة، أن التنظيمات المتشددة تنتشر في بؤر التوتر.وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت فرغلي إلى أن الجماعات "الجهادية" ... الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية