إيران تخسر كل حلفائها بعد تحليق مسيراتها في أوكرانيا

تستضيف حلقة عسكريتاريا هذا الأسبوع مديرة معهد النمسا للدراسات الأوروبية والأمنية فيلينا تشاكاروف للحديث عن الموقف المتشدد لدول شرق أوروبا إزاء روسيا، وتأثير هذه الدول على القرار داخل الناتو، كما تستضيف الحلقة، الخبير العسكري رياض قهوجي للحديث عن تحول الموقف الأوروبي ضد إيران وخسارة طهران للدعم الأوروبي، بعد استخدام روسيا لمسيراتها في أوكرانيا.
وفي الحلقة خطط أميركا لزيادة إنتاج قذائف المدفعية، بسبب الطلب عليها في حرب أوكرانية، ومراقبة اليابان لتحركات كوريا الشمالية بقمر صناعي جديد، وتعزيز الهند لصناعاتها الدفاعية بمدفع هاوتزر من عيار 155 ملم.
أما فقرة "أسلحة المستقبل" فتتحدث عن Type-12 صاروخ "ميتسوبيشي" الذي يعزز قدرات الهجوم اليابانية، في حين تتناول فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" Gatling gun أول مدفع متعدد الفوهات في تاريخ الحروب.
-
بعد تسمم طالبات.. اتساع الاحتجاجات في مدن إيرانأفادت وسائل إعلام إيرانية باتساع الاحتجاجات على تسمم الطالبات في البلاد لتشمل طهران وأصفهان وكرمانشاه وأردبيل.في المقابل، ردت السلطات الإيرانية ... إيران
-
كريستيانو رونالدو: الوحيد والأوحدكريستيانو رونالدو: الوحيد والأوحد، يروي هذا الوثائقي السيرة الحافلة للاعب كرة القدم، النجم البرتغالي والعالمي كريستيانو رونالدو، كيف نشأ على حب الكرة ... الأخيرة
-
وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي حول محو حوارة زلة لسانتراجع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، عن تصريحاته حول "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووصفها بأنها "زلة لسان".ونقلت ... العرب والعالم