إيران تخسر كل حلفائها بعد تحليق مسيراتها في أوكرانيا

تستضيف حلقة عسكريتاريا هذا الأسبوع مديرة معهد النمسا للدراسات الأوروبية والأمنية فيلينا تشاكاروف للحديث عن الموقف المتشدد لدول شرق أوروبا إزاء روسيا، وتأثير هذه الدول على القرار داخل الناتو، كما تستضيف الحلقة، الخبير العسكري رياض قهوجي للحديث عن تحول الموقف الأوروبي ضد إيران وخسارة طهران للدعم الأوروبي، بعد استخدام روسيا لمسيراتها في أوكرانيا.

وفي الحلقة خطط أميركا لزيادة إنتاج قذائف المدفعية، بسبب الطلب عليها في حرب أوكرانية، ومراقبة اليابان لتحركات كوريا الشمالية بقمر صناعي جديد، وتعزيز الهند لصناعاتها الدفاعية بمدفع هاوتزر من عيار 155 ملم.

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أما فقرة "أسلحة المستقبل" فتتحدث عن Type-12 صاروخ "ميتسوبيشي" الذي يعزز قدرات الهجوم اليابانية، في حين تتناول فقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" Gatling gun أول مدفع متعدد الفوهات في تاريخ الحروب.