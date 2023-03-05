"أحبه كثيراً".. شاهد اعترافاً صادماً لـ"قيصرة" روسيا قبل 15 عاماً

لحظة اعترفت فيها لاعبة الجمباز "عشيقة" فلاديمير بوتين بعلاقتهما لتقول إنه "الرجل المثالي". اعتراف باحت به خلال مقابلة تلفزيونية ظهرت خلالها لقطات جديدة لقصر تلفه غابة فائقة الجمال.

وقيل إنها تعيش مع أطفالهما السريين هناك. ويقال أيضا إن ألينا كاباييفا، 39 عامًا، تعيش مع الرئيس الروسي في قصر سري داخل غابة يحرسه جهاز الأمن "FSO" النخبة في فالداي - 250 ميلاً شمال غرب موسكو.

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وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" لم يعترف الطرفان بعلاقة تربطهما أبدًا، لكن يشتبه في أن يكون لهما طفلان على الأقل معًا. فقبل خمسة عشر عامًا، تمت مقابلتها على شاشة التلفزيون من قبل تلاميذ المدارس، ومع عدم ذكره بالاسم - حيث لم يسمح لها بذلك حتى يومنا هذا - أصبح من الواضح الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنه كان في ذلك الوقت، كما هو لا يزال الآن، الرجل في حياتها. أعطت حينها بعض الأفكار "اللماحة".

في ذلك الوقت، كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها أكثر النساء المؤهلات لروسيا، وكان بوتين، البالغ من العمر الآن 70 عامًا والذي يخوض حربًا قاسية ودموية مع أوروبا، يبلغ من العمر 55 عامًا.

أخاف من أن أكون سعيدة

عندما سئلت عما إذا كانت قد قابلت "الرجل المثالي"، ضحكت: "لدي". وسألها شاب: "قلت إن لديك صديقا؟ لماذا لا تسرعين في الزواج منه، هل تخافين السعادة؟ من هو؟" ضحكت قائلة: "لقد تمكنت من طرح هذا السؤال، أحسنت صنعًا. بالنسبة للخوف من السعادة، أحيانًا أكون سعيدة جدًا، فأنا أخاف من أن أكون سعيدة. بالطبع هناك بعض المخاوف... ".













في أعلى المبنى الى اليسار، تملك كاباييفا شقة بمدينة سوتشي طولها 124 مترا، اشتراها بوتين في 2011 بـ 12 مليون دولار، وسجلها في 2016 باسم ابن أخيه بوتين وألينا كاباييفا (أرشيفية- رويترز) بوتين مصافحاً ألينا كاباييفا (أرشيفية- رويترز) ألينا كاباييفا (فرانس برس) خاتم الزواج الذي أثار الشائعة يظهر في الصورة بإصبع لاعبة الجمباز ألينا كاباييفا خاتم الزواج الذي أثار الشائعة يظهر في الصورة بإصبع لاعبة الجمباز ألينا كاباييفا صورة أخرى للاعبة الجمباز ألينا كاباييفا وبجوارها الطفلين الغامضين

سأل آخر: "ومن [هو]؟". أجابت: "رجل، رجل طيب للغاية، رجل عظيم''، وهي تحرك قلما بيدها بقلق.. "أنا أحبه كثيرا". وردت على سؤال آخر بأن آخر هدية له كانت "معطف ألاسكا، معطفا من الفرو، جميل جدًا". وسرعان ما شوهد بوتين في مثل هذا المعطف.

سُئلت كاباييفا عما إذا كانت ستكون قادرة على "أخذ زوج بعيدًا عن عائلته" - وفي ذلك الوقت كان بوتين متزوجًا من مضيفة الطيران السابقة ليودميلا، البالغة من العمر الآن 65 عامًا.

بدأت بقول "لا أعتقد ذلك"، لكنها حددت إجابتها على الفور. وطالبت "دعني أعلق. الحياة معقدة وتتحدث عن رجل متزوج. إذا كانت هناك مشاكل في الأسرة وكان الرجل ينظر إلى امرأة أخرى، ويتواصل مع امرأة أخرى وليس مع زوجته، فهذا يعني أن المشكلة قد حدثت بالفعل، ولن يكون هناك أي شيء جيد في هذه الأسرة".

المرأة الأصغر سناً بحياته

بالنظر إلى الوراء، من المحتمل أن تكون هذه واحدة من لحظات نادرة على مدى 15 عامًا كانت كاباييفا تحاول أن تقول إنها مرتبطة بشكل رومانسي ببوتين، حيث حاولت - التي ينظر إليها الجميع الآن على أنها "قيصرة (تسارينا) روسيا غير المتوّجة" - أن "تخرج" وتكشف عن نفسها على أنها المرأة الأصغر سنًا بحياته.

وربما اقترب جاسوس "كي جي بي" السابق من القيام بذلك، لكنه توقف بعد ذلك، ولا يزال الخط الرسمي للكرملين بعد 15 عامًا ينفي أي علاقة مع لاعبة الجمباز، ويقول إن الحياة الخاصة للرئيس، الذي انفصل عن لودميلا بعد خمس سنوات من المقابلة التلفزيونية، يرى أن الحديث عنها وعن الأولاد أصبح محظورًا تمامًا.

ومع ذلك، كشف عدد كبير من التحقيقات التي أجرتها المعارضة والصحافيون الروس المستقلون عن دورها الواضح في حياة بوتين.







عشيقة بوتين قصر بوتين قصر بوتين عشيقة بوتين

"الأقنعة الحديدية"

ومن المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهم بإنفاق هائل من مال غير مشروع، لتوفير رغد من العيش الفاخر لعشيقة، وفقا لما يذكر موقع إعلامي أسسه في 2018 معارضون باسم Project ناطقا باللغتين الروسية والإنجليزية، ونشروا فيه الأسبوع الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان "الأقنعة الحديدية" على مرحلتين، أكدوا فيهما أن Alina Kabaeva البالغة 39 حاليا، تملك بالسر مجموعة عقارات، يحسدها عليها حتى المحسود مثلها، عددها 22 عقارا، مجموع قيمتها يزيد عن 120 مليونا من الدولارات.

بين ما تملكه نجمة الجمباز السابقة، شقة "بنتهاوس" في مجمع Ideal House السكني في أرقى منطقة بمدينة Sochi الشهيرة كمنتجع فاخر على ساحل البحر الأسود، ويؤكد عاملون في حقل العقارات أنها الأكبر بروسيا، فطولها 124 مترا، ودفع بوتين 12 مليون دولار في 2011 لتمتلكها "ألينا كاباييفا" وفق الوارد بالسجلات العقارية، ثم سجلها بعد 4 أعوام باسم ابن أخيه ميخائيل شيلوموف.

قلاع محصنة

ورد أيضا في Проект كما هو اسم الموقع بالروسي، أن بوتين أمر ببناء قصر للحبيبة وأطفاله الثلاثة منها، مصنوع من خشب، سجله لشركة يملكها "مصرفي بوتين" وهو الملياردير Yury Kovalchuk البالغ 62 عاما، ليكون قرب فيلا خاصة ببوتين قرب بحيرة Valdai بالشمال الروسي، حيث نشرت وزارة الدفاع نظام Pantsir-S1 لحمايته من الطائرات المسيّرة، ونشرت صورا، منها واحدة لغرفة نومه، ظهرت في سقفها ثريا مزينة بالياقوت وأوراق شجر من ذهب.

ومع أن علاقة بوتين وكاباييفا "سر مكشوف في روسيا" لكن المعلومات عنه مودعة بقلعة محصنة. مع ذلك، علم الروس في 2008 أنه أغلق إحدى الصحف، لكتابتها عن العلاقة التي نفاها، ثم اتضح كل شيء حين قام بعد 6 سنوات بتعيين كاباييفا رئيسا لمجموعة National Media Group الإعلامية الروسية، براتب يزيد مقداره بالدولارات عن 9 ملايين سنويا، برغم عدم تمتعها بخبرة في إدارة وسائل الإعلام، سوى أن بوتين "يملك حصة كبيرة في المجموعة المالكة للقناة الأولى، وهي محطة التلفزيون الأكثر شعبية بروسيا.