مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضيف "البعد الآخر"

منتهى الرمحي تحاور هذا الأسبوع من الرياض، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول معه ملفات عدة من ضمنها: تعزيز التعاون، المؤسسة التي يشرف عليها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، فضلا عن برامجها في كل من اليمن والعراق وسوريا والذكرى السنوية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما تناقش معه الخلاصات المثيرة التي تضمنها التقرير الثاني الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التطرف في القارة الأفريقية.

مادة اعلانية

ويشرح شتاينر في البرنامج تفاصيل التعاون المتنامي بين المؤسسة الأممية ومركز الملك سلمان وما وصفه بالتكامل بينهما لتنفيذ برامج إنسانية أبرزها في اليمن حيث جرى توقيع اتفاقيتين إضافيتين بينهما ضمن خطة استجابة تنموية عاجلة.