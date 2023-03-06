أميتاب باتشان يتعرض لكسر بضلعه أثناء تصوير فيلم جنوب الهند
تعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (بروجيكت كيه.) في مدينة حيدر أباد
قال الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إنه أصيب أثناء تصوير فيلم في جنوب الهند، ويتعافى في منزله.
نشر نجم بوليوود، 80 عاما، على مدونته مساء الأحد أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (بروجيكت كيه.) في مدينة حيدر أباد.
ينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.
كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي.
وأضاف أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.
وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي "لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام". وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.
مثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو (السلسلة) عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته.
كما عمل الممثل، الذي يتمتع بجماهيرية عريضة، في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا.
-
عبر العربية.نت.. المسنة المصرية ترد على دعم أنجلينا جولي لهازبيدة عبد العال أكدت أنها لم تسمع قط بالنجمة الهوليوودية من قبل لكنها تمنت لها أن "يشملها الله بكرمه ولا يجعلها تحتاج لأحد لأن الوحدة سيئة وموحشة" مصر
-
هكذا نخفف من احتقان الأذن الناجم عن الحساسية والجيوب الأنفية والسفريحدث احتقان الأذن بسبب انسداد في قناة استاكيوس أو عندما لا تعمل بشكل صحيح صحة
-
شاهد تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. استغرق 4 ساعاتمكان جنوح السفينة كان بعيدا عن حادث جنوح السفينة إيفرغيفن التي جنحت في العام 2021 مصر