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أميتاب-باتشان
أميتاب باتشان
الهند

أميتاب باتشان يتعرض لكسر بضلعه أثناء تصوير فيلم جنوب الهند

تعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (بروجيكت كيه.) في مدينة حيدر أباد

مومباي، الهند-(أ ب)
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قال الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إنه أصيب أثناء تصوير فيلم في جنوب الهند، ويتعافى في منزله.

نشر نجم بوليوود، 80 عاما، على مدونته مساء الأحد أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (بروجيكت كيه.) في مدينة حيدر أباد.

ينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.

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كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي.

وأضاف أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.

وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي "لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام". وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

مثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو (السلسلة) عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته.

كما عمل الممثل، الذي يتمتع بجماهيرية عريضة، في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا.

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