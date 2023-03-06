صورة لمصر من الفضاء.. لديك عيون النسر إذا حددت مكان الأهرامات بـ11 ثانية!

تستمر الأوهام البصرية في الانتشار بشكل كبير، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. واليوم اخترنا لك عزيزي القارئ صورة فضائية شاركتها وكالة "ناسا" للفضاء. الصورة تُظهر القاهرة الكبرى في مصر، والتحدي أمامك هو تحديد مكان الأهرامات.

الصورة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية. وبحسب تدوينة "ناسا" على "إنستغرام"، تم التقاط الصورة بواسطة رائد الفضاء كويتشي واكاتا، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، في 4 فبراير 2023.

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وتحدّت وكالة "ناسا" المشاهدين بالقول: "تقع المدينة (القاهرة) على أرض ذات لون رملي، وتفاصيل الشوارع التي تدخل وتخرج. هل يمكنك اكتشاف الأهرامات؟"

والآن عزيزي القارئ، هل أنت جاهز للتحدي؟ ألق نظرة فاحصة على هذه الصورة وحاول تحديد مكان الأهرامات الثلاث.

وشاركت "ناسا" القراء بتلميح: "يظهرون (الأهرامات) على شكل ثلاثة مربعات مظللة جزئيًا بالقرب من أقصى يسار الصورة حيث يتقاطع التطور الحضري مع المناظر الطبيعية الصحراوية".

ولأول وهلة، قد يبدو من الصعب جدًا تحديد موقع الأهرامات، ولكن إذا نظرت عن كثب إلى الجانب الأيسر من الصورة، فستتمكن من رؤية الأهرامات وهي مموهة بالرمال، كما في الصورة أدناه.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، كيف وجدت هذه الخدعة البصرية؟

هل تمكنت من تحديد مكان الأهرامات في الصورة؟ وكم استغرقت من الوقت؟