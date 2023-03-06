طائرة تركية تعود لاسطنبول بعد ساعات من التحليق.. والسبب صادم

تسببت رائحة كريهة في عودة طائرة بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية متجهة من إسطنبول التركية إلى برشلونة في إسبانيا.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة "الأناضول" التركية أشارت إلى اضطرار طائرة تركية، مساء أمس الأحد، إلى العودة إلى مطار إسطنبول، بعد تحليقها تجاه إسبانيا بسبب رائحة فاكهة الدوريان.

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وأوضحت أن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرت للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة عن فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة"، لا سيما بعد أن أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال التحليق.

وأوضحت الوكالة أن قبطان الطائرة قرر العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي، بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية، بعد ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة.

وفور هبوط الطائرة، تبين بعد فحص قسم الشحن أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان".

وتعرف "دوريان" بأنها فاكهة استوائية تنمو في جنوب شرق آسيا، خصوصا في إندونيسيا وتايوان وسنغافورة وماليزيا وبروناي.

ولفاكهة "دوريان" مذاق حلو إلا أن رائحتها كريهة جدا، ويطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم" وهو الأمر الذي أدى إلى حظر إدخالها إلى المطارات والفنادق وسيارات الأجرة في العديد من الدول التي تنتشر فيها بكثرة.