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الشرطة الأردنية في عمان - رويترز
الشرطة الأردنية في عمان (أرشيفية - رويترز)

برصاصتين.. شاب يقتل والده بالأردن بعد خلافات عائلية!

عمّان - محمد ساهر الطراونة 
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سجل الأردن هذا الأسبوع عدداً من الجرائم الدموية البشعة، حيث ألقت مديرية الأمن العام على مرتكبيها في أوقات قياسية، كان آخرها إقدام شاب على قتل والده في محافظة الزرقاء.

فقد كشفت التفاصيل العثور على جثة خمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري بمدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان، حيث تحركت القوات الأمنية إلى المكان، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

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وأفاد بيان للأمن الأردني إصابة الجثة بعيارين ناريين أدّيا للوفاة، وشُكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات.

خلافات عائلية

وأكّد السرطاوي أنّه من خلال ملابسات وظروف جريمة القتل وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وقع الاشتباه على ابن المغدور والذي أُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بإطلاق النار على والده إثر خلافات عائلية حصلت بينهما وتم ضبط سلاح الجريمة وستتم إحالته إلى القضاء.

يذكر أن جرائم دموية صادمة هزت الشارع الأردني خلال أيام، حيث وقعت 4 حوادث طعن في ظروف مختلفة، جميعها وقعت في العاصمة عمان.

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