شاهد ماذا كانت تفعل زوجة حكيمي بليلة الاغتصاب المزعومة!

عاصفة من التعليقات حصدتها أخبار اللاعب المغربي الشهير ومدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، منذ الإعلان عن توجيه الادعاء الفرنسي تهمة الاغتصاب بحقه نهاية الأسبوع الماضي.

ولعل الأضواء لم تكن فقط على النجم الشهير، بل كان لزوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك نصيب الأسد أيضاً.

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إجازة في دبي

فقد تردد أن حكيمي خان زوجته مع الفتاة الفرنسية بينما كانت الأولى تقضي إجازة مع طفليها في دبي.

وتحديداً في عطلة يوم السبت 25 فبراير/شباط الماضي، كانت عبوك مع طفليها في أحد المنتزهات.

وقد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها في إنستغرام تلهو مع صغيريها.

كما بدا "برج العرب" أحد أبرز معالم إمارة دبي، من خلفها، بينما كانت تستمتع بوقتها.



زوجة حكيمي مع طفليها زوجة حكيمي مع طفليها

له منها ولدان

يشار إلى أن حكيمي متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك، وله منها ولدان.

والتقى الزوجان عام 2018، وتزوّجا عام 2020، إلا أن شائعات الانفصال كانت ترددت عنهما مؤخراً إلى حدّ كبير.



زوجة حكيمي مع طفليها زوجة حكيمي مع طفليها

كما لدى الثنائي ولدان، الأكبر أمين حكيمي أبو خريس، ولد في عام 2020، والثاني نعيم حكيمي أبو خريس 2022.

ويقال إن الثنائي التقيا في ألمانيا في عام 2018 حيث كانا يظهران في مجلة Vogue Arabia وظهرا معاً على الفور حتى تزوجا بعد ذلك بسنتين.

إلى ذلك، فتح مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس، تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور في 25 فبراير.