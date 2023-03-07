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مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)

فنان يسكن في مكب للنفايات.. شاهد كيف قلبه رأساً على عقب!

دبي - العربية.نت
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في محاولة للفت الانتباه إلى الارتفاع "الجنوني" لسعر استئجار غرفة في العاصمة البريطانية في خضم أزمة تكاليف المعيشة، اتخذ فنان من صندوق قمامة في لندن منزلاً ويعتزم العيش فيه لمدة عام.

فقد انتقل هاريسون مارشال البالغ من 28 عاماً قبل شهر للعيش في صندوق قائم على رقعة من العشب في بيرموندسي بجنوب لندن وقد أعده خصيصاً لهذا الغرض.

وأوضح أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه عن طريقها تدبير تكلفة العيش في المنطقة المركزية بالقرب من مكان عمله، بحسب رويترز.

أزمة سكن

وعقب عودته إلى المدينة بعد قضاء فترة في الخارج، قال إنه واجه صعوبة كبيرة في العثور على مكان يعيش فيه بسبب أزمة السكن وارتفاع الأسعار الجنوني.

فيما أشار إلى أنه وحتى ولو عثر على مكان في حدود استطاعته، سيكون هناك 100 شخص آخر أو نحو هذا العدد يبحثون عن تلك الغرفة.

مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)

ابتكر حلاً!

إلا أن مارشال لم يستسلم إلى الأمر الواقع، ووجد حلاً إبداعياً للمشكلة وهو إنفاق أربعة آلاف جنيه إسترليني (4800 دولار) لبناء سقف من الخشب وتثبيته على الصندوق. وكان لديه في الداخل مساحة لإقامة مطبخ صغير ووضع سرير.

مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
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  • مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
  • مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
(2 صور)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)

فيما لديه ممر في حديقة يقوده إلى سلم للمدخل ومرحاض متنقل في زاوية الموقع. غير أنه يستحم في العمل، الذي يبعد مسافة عشر دقائق بالدراجة، أو في صالة رياضية ويمكنه الحصول على المياه من خرطوم لدى الجيران.

مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
من 2
  • مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
  • مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
(2 صور)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)
مسكن الفنان هاريسون مارشال (رويترز)

ارتفاع الأسعار

يشار إلى أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع 11.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول ليسجل أعلى مستوياته في 41 عاماً ولا يزال في خانة العشرات مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة إذ أن الأجور لا تواكب فواتير الطعام والمنزل المرتفعة.

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