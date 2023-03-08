بعد شهرين في السعودية.. شاهد بنات رونالدو يتحدثن العربية

بعد شهرين فقط من انتقال النجم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي والاستقرار رفقة عائلته في المملكة، نشرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء وصديقة رونالدو عبر حسابها في "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

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وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.