حالة غريبة.. شابة بريطانية تبكي عند رؤية الكاتشاب

تعاني شابة بريطانية من حالة نادرة من الرهاب، تجعلها تبكي عندما ترى الكاتشاب. فتقول تشارلي إيفرين (18 عاماً)، إنها تشعر بالرهاب عندما تتواجد بالقرب من زجاجة الكاتشاب، لدرجة أنها تجهش بالبكاء عند رؤيته أو ملامسته.

رهاب الكاتشاب!

وتشارلي التي تعمل نادلة في مطعم تعاني كثيراً عندما يطلب الزبائن الكاتشاب مع وجباتهم، وفق ما نشرت عدة مواقع بريطانية بينها "ديلي ستار".

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ومرت الشابة بتجارب عديدة جعلتها تبكي جراء رهابها تجاه الكاتشاب، ففي إحدى المرات سقط بعض الكاتشاب على حذائها، مما تسبب لها بنوبة من البكاء الشديد، دفعت مديرها لتهدئتها ومواساتها.

سبب غير معروف

وتؤكد تشارلي أنها لا تعرف السبب الذي أدى إلى إصابتها بهذا الرهاب.

تشارلي لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو حول حالتها النادرة، وقوبل المقطع بردود فعل متباينة.

ففي حين اتفق معها البعض تماماً، اعتقد آخرون أن رهابها نوع من الجنون.