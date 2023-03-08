شاهد.. زفاف أسطوري لنجل قديروف البالغ 17 عاما

احتفل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، بزفاف نجله أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، من تاميلا محمدوفا، بعد مباركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إجراءات مشددة

وأقيم احتفال فخم في العاصمة الشيشانية، غروزني، وانطلق موكب الزفاف المكون من سيارات فارهة، ترافقها سيارات أمنية، على طول شارع فارغ ولكي يمر موكب الزفاف في المدينة دون عوائق، تم إخلاء الشوارع من المارة، وسط احتياطات مشددة.

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منع إطلاق النار

ومُنع مرافقو الموكب من إطلاق النار احتفالا بالعرس، كما وجهت الدعوة لأعداد محددة من الضيوف لحضور حفل الزفاف.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طابورا من السيارات الفارهة الخاصة بالزفاف.

بوتين يهنئ العريس

من جهته، هنأ بوتين العريس أحمد قديروف، أحد أبناء قديروف الـ 14، بصورة شخصية في الكرملين على حفل زفافه.

وكانت تقارير قد تحدثت في سبتمبر/ أيلول 2022 عن دعم وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف مبادرة تعيين أحمد قديروف البالغ من العمر 16 عامًا حينها كرئيس لمجلس "حركة الأول" للأطفال والشباب. ثم وعد الوزير كرافتسوف بدعم قديروف الابن بكل طريقة ممكنة.