سلام إلى الأرض.. سيلفي لرائد عربي من الفضاء!

تحية من الفضاء ألقاها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، وجه عبرها "سلام إلى الأرض من الفضاء".

سلام إلى الأرض من الفضاء.. 🌍



سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء..



الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة 🇦🇪 pic.twitter.com/KUpP8zzpdj — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 8, 2023

وأضاف قائلاً "سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".

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وكان رائد الفضاء الإماراتي انطلق بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم الخميس الماضي، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة "كرو دراغون إنديفور".

ونشر أمس الثلاثاء على "تويتر"، رسالة شكر وتقدير من محطة الفضاء الدولية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي بعد إجرائه أول اتصال مرئي معه.

يذكر أن المهمة التي انطلقت الأسبوع الماضي تعد الأطول في تاريخ العرب، وستستمر لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن يشارك النيادي من خلالها بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية.