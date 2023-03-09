مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة
شجرة زيتون انشطرت لنصفين ابتعدا عن بعضهما لمسافة 15 متراً
رغم مرور نحو شهر على وقوع الزلزال المدمر في تركيا، لا تزال آثاره تتكشف يوما بعد يوم مع ما أحدثه من ظواهر غريبة وصادمة، وآخرها ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشهد مثير وغريب لانشطار شجرة زيتون إلى نصفين وابتعادهما عن بعضهما لمسافة 15 مترا.
#سبحان_الله إنشطار شجرة زيتون بمقدار ٨ متر بسبب #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/ZgDEFPbY3r— د. علي الزعبي (@DrAliAlZubi1) March 5, 2023
الفيديو الذي تداوله مواطنون بشكل واسع في تركيا، يظهر انشطار جذع شجرة زيتون معمرة إلى نصفين بسبب انشقاق التربة وتباعدها نتيجة الزلزال.
وابتعد الشطران عن بعضهما مسافة كبيرة تقدر بنحو 15 مترا، حيث تسبب تباعد الأرض بانشطار الشجرة إلى قسمين متساويين، كما ظهرت عليهما معالم الحياة بسبب حجمهما الكبير.
وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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