مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة

رغم مرور نحو شهر على وقوع الزلزال المدمر في تركيا، لا تزال آثاره تتكشف يوما بعد يوم مع ما أحدثه من ظواهر غريبة وصادمة، وآخرها ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشهد مثير وغريب لانشطار شجرة زيتون إلى نصفين وابتعادهما عن بعضهما لمسافة 15 مترا.

الفيديو الذي تداوله مواطنون بشكل واسع في تركيا، يظهر انشطار جذع شجرة زيتون معمرة إلى نصفين بسبب انشقاق التربة وتباعدها نتيجة الزلزال.

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وابتعد الشطران عن بعضهما مسافة كبيرة تقدر بنحو 15 مترا، حيث تسبب تباعد الأرض بانشطار الشجرة إلى قسمين متساويين، كما ظهرت عليهما معالم الحياة بسبب حجمهما الكبير.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.