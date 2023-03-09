إسبانيا.. وفاة 3 عمال بعد انهيار في منجم على عمق 900 متر

توفي ثلاثة أشخاص بعدما علقوا على عمق 900 متر في منجم للبوتاس في منطقة كتالونيا في شمال شرقي إسبانيا على إثر حادث وقع الخميس، حسبما ذكرت فرق الإطفاء.

وتملك المنجم شركة "آي. سي. إل. إيبيريا" وهي فرع عن المجموعة الإسرائيلية "آي سي إل" في إسبانيا.

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وقالت الشرطة الكتالونية إن "انهياراً" وقع قبيل الساعة التاسعة في المنجم تحت الأرض، موضحةً أنها نشرت وحدات متخصصة للمشاركة في عملية الإنقاذ، بما في ذلك وحدة للكلاب المدربة.







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وذكرت إدارة الطوارئ في المنطقة أنها أرسلت مروحية طبية وفريقاً من الأطباء النفسيين. لكن جهودها لم تفلح في إنقاذ العمال.

ويقع منجم البوتاس في كتالونيا على بعد 80 كيلومترا شمال برشلونة. ويُستخدم البوتاس في الزراعة كسماد وكمادة خام في صناعات مثل الأدوية والمتفجرات وكذلك في صناعة الزجاج والكيماويات.

ويعمل حوالي 20 ألف شخص في قطاع التعدين في إسبانيا، وفقا لإحصاءات وزارة الطاقة، وهو رقم انخفض إلى النصف خلال العقدين الماضيين.

وخلال الفترة بين عامي 2016 و2021، وهو آخر عام صدرت فيه الإحصائيات، بلغ متوسط وفيات العمال في قطاع التعدين في إسبانيا أربعة عمال سنويا.