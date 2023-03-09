عن حظر مشاركة لاعبين روس بومبلدون.. لاعب التنس ميدفيديف: أنا مع السلام
لاعبة روسيا البيضاء اتفقت مع ميدفيديف، قائلة إن القرار خارج عن سيطرتها
قال الروسي دانييل ميدفيديف إنه سيحترم أي قرار تتخذه بطولة ويمبلدون للتنس بشأن مشاركة اللاعبين الروس في بطولة هذا العام وسط حرب بلاده المستمرة على أوكرانيا المجاورة.
وكانت ويمبلدون البطولة الكبرى الوحيدة التي حظرت مشاركة لاعبين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء العام الماضي، ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو البطولة عن سياستهم لنسخة هذا العام قريبا.
وقال ميدفيديف للصحافيين في بطولة إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا أمس الأربعاء "لقد قلتها مرات عديدة، لن أقول أي شيء جديد. أنا مع السلام".
وقال المصنف السادس عالميا، إنه يود المنافسة لكنه لن يحاول التأثير على مسؤولي البطولة.
وأضاف "لن أتخذ هذا القرار نيابة عنهم أو حتى أساعدهم في اتخاذ القرار. عليهم أن يتخذوه بأنفسهم لأسباب مختلفة كما فعلوا العام الماضي. لقد قلت دائما إنني سأحترم هذا القرار. ألعب حيث يمكنني اللعب.. التنس هو مهنتي لذلك سأكون سعيدا حقا للعب في ويمبلدون. أنا أحب هذه البطولة حقا، ولكن إذا لم يحدث ذلك هذا العام، سأنتظر فرصة العودة إلى هناك".
واتفقت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مع ميدفيديف، قائلة إن القرار خارج عن سيطرتها لكنها اعترفت بأن منعها العام الماضي كانت له آثار سلبية. وقالت "رد فعل الناس وبعض الأشياء المختلفة جعلتني أشعر بمشاعر سيئة حقا. لكن بعد ذلك أدركت أن هذا ليس تحت سيطرتي. لم أفعل شيئا سيئا ضد الشعب الأوكراني. هذا ليس خطئي".
ويقدر مسؤولون عسكريون غربيون خسائر الحرب في كل جانب بأكثر من 100 ألف قتيل أو جريح. كما يُخشى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينما فر الملايين من خطر القتال.
وتصف موسكو الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة" لحماية أمنها وتنفي استهداف المدنيين.
-
مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على السودان عاماً واحداًالقرار صوت عليه ثلاثة عشر عضواً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت السودان
-
ضربات روسية مكثفة بأوكرانيا وانفجارات بكييف.. ومحطة زابوريجيا بلا كهرباءانقطاع إمدادات الطاقة عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بعد هجوم روسي.. والقوات الروسية تسيطر على بلدة دوبوفو-فاسيليفكا شمال غرب باخموت العرب والعالم
-
واشنطن عن احتمال تورط كييف باعتداء نورد ستريم: لا نستبعد أي شيءوصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، التقارير التي تفيد بأن حكومة بلاده متورطة بأي شكل من الأشكال في تفجيرات خطوط أنابيب ... أميركا