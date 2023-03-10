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دبي (iStock)
دبي (iStock)

محمد بن راشد: دبي أنظف مدينة في العالم

محمد بن راشد: النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. دبي المدينة الآمن عالمياً.. والأنظف عالمياً

العربية.نت _ وكالات
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي اليوم الجمعة إن مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان اختار دبي كأنظف مدينة في العالم لآخر ٣ أعوام.

وأضاف الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة ".

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ولا يمكن لأحد أن يحصي عدد المتابعين حول العالم الذين يشاهدون الصور والفيديوهات المنشورة عن مناطق دبي، إذ تعد الإمارة وجهة ترفيهية استثنائية تتيح الاستمتاع بالكثير من المعالم البارزة والفعاليات الممتعة التي تتجدد بتجدد الأيام والفصول، والتي تحاكي ميول الناس من مختلف ثقافات العالم.

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