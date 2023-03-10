محمد بن راشد: دبي أنظف مدينة في العالم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي اليوم الجمعة إن مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان اختار دبي كأنظف مدينة في العالم لآخر ٣ أعوام.

دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ٣ أعوام .

النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة .. pic.twitter.com/2I1VcMfOeg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 10, 2023

وأضاف الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة ".

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ولا يمكن لأحد أن يحصي عدد المتابعين حول العالم الذين يشاهدون الصور والفيديوهات المنشورة عن مناطق دبي، إذ تعد الإمارة وجهة ترفيهية استثنائية تتيح الاستمتاع بالكثير من المعالم البارزة والفعاليات الممتعة التي تتجدد بتجدد الأيام والفصول، والتي تحاكي ميول الناس من مختلف ثقافات العالم.