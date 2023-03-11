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سيدة أوكرانيا الأولى خلال لقاء مع العربية
سيدة أوكرانيا الأولى خلال لقاء مع "العربية"
خاص

سيدة أوكرانيا الأولى لـ"العربية": هناك نقاط مشتركة بالثقافة بين الشرق الأوسط وكييف

أولينا زلينسكا: اللغة الروسية أصبحت لغة حرب.. وسيصبح من الصعب على الأوكرانيين التحدثُ بهذه اللغة بعد ما حصل

قناة العربية
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قالت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زلينسكا، إن كييف تربطُها علاقاتٌ متينة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين شعوب المنطقة وأوكرانيا.

من لقاء سيدة أوكرانيا الأولى مع "العربية"
من لقاء سيدة أوكرانيا الأولى مع "العربية"

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لسيدة أوكرانيا الأولى مع "العربية"، والتي قالت فيها: "أصبحت مقتعنة أكثر أن لدينا من النقاط التي تجمعنا أكثر من النقاط التي تفرقنا. نحن نحب أطفالنا أيضا ونعتني بوالدينا ونحب ثقافتنا ولغتنا ونطورها. وعلى هذا الأساس لدينا إمكانات هائلة".

وأضافت بالقول: "أريد أن أقول للعالم العربي كله، أعرف أنكم تفهموننا. لأن جميع الناس الواعين يفهمون بعضهم البعض. وآمل أن يستمر دعمكم لجميع الأوكرانيين، لأننا نحتاج إليه فعلاً".

سيدة أوكرانيا الأولى وصفت اللغةَ الروسية بالنسبة للأوكرانيين بأنها لغة الحرب، معتبرة أنه سيصبح من الصعب على الأوكرانيين التحدثُ بهذه اللغة بعد ما حصل.

وأضافت: "من الصعب التحدث بلغة الناس الذين جاؤوا لقتلك. إنه انتقال بسيط جدا. من الصعب الاستماع إلى هذه اللغة وأنت لا ترغبين في استخدامها. بغض النظر عن أن جميعنا نتقن اللغة الروسية بشكل ممتاز. ولكن لا نستخدمها، لأنها ليست لغة صداقة بالنسبة إلينا، لقد أصبحت الآن لغة حرب".

تتابعون اللقاء مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا على شاشة "العربية"، اليوم، في تمام الساعة الـ16 بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت الرياض.

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