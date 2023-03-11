سيدة أوكرانيا الأولى لـ"العربية": هناك نقاط مشتركة بالثقافة بين الشرق الأوسط وكييف

قالت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زلينسكا، إن كييف تربطُها علاقاتٌ متينة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين شعوب المنطقة وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لسيدة أوكرانيا الأولى مع "العربية"، والتي قالت فيها: "أصبحت مقتعنة أكثر أن لدينا من النقاط التي تجمعنا أكثر من النقاط التي تفرقنا. نحن نحب أطفالنا أيضا ونعتني بوالدينا ونحب ثقافتنا ولغتنا ونطورها. وعلى هذا الأساس لدينا إمكانات هائلة".

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في مقابلة خاصة مع #العربية.. سيدة #أوكرانيا الأولى أولينا زلينسكا توجه رسالة للعالم العربي pic.twitter.com/QjHki4iKqT — العربية (@AlArabiya) March 10, 2023

وأضافت بالقول: "أريد أن أقول للعالم العربي كله، أعرف أنكم تفهموننا. لأن جميع الناس الواعين يفهمون بعضهم البعض. وآمل أن يستمر دعمكم لجميع الأوكرانيين، لأننا نحتاج إليه فعلاً".

سيدة أوكرانيا الأولى وصفت اللغةَ الروسية بالنسبة للأوكرانيين بأنها لغة الحرب، معتبرة أنه سيصبح من الصعب على الأوكرانيين التحدثُ بهذه اللغة بعد ما حصل.

في مقابلة خاصة مع #العربية .. سيدة #أوكرانيا الأولى أولينا زلينسكا: اللغةَ الروسية بالنسبة لنا لغة الحرب pic.twitter.com/a9CHg5XEHW — العربية (@AlArabiya) March 10, 2023

وأضافت: "من الصعب التحدث بلغة الناس الذين جاؤوا لقتلك. إنه انتقال بسيط جدا. من الصعب الاستماع إلى هذه اللغة وأنت لا ترغبين في استخدامها. بغض النظر عن أن جميعنا نتقن اللغة الروسية بشكل ممتاز. ولكن لا نستخدمها، لأنها ليست لغة صداقة بالنسبة إلينا، لقد أصبحت الآن لغة حرب".

تتابعون اللقاء مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا على شاشة "العربية"، اليوم، في تمام الساعة الـ16 بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت الرياض.