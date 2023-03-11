هذه أغرب الاتصالات التي وردت للخط الساخن لمدينة نيويورك

كشفت خدمة الاتصالات "غير الطارئة" في مدينة نيويورك، أو الخط الهاتفي "311"، عن بعض من أغرب الطلبات التي تلقتها من بين 525 مليون اتصال، في مناسبة الذكرى السنوية العشرين لإطلاقها.

وقال إريك آدامز، رئيس بلدية المدينة الكبرى التي يفوق عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، إن خدمة 311 التي أُطلقت في مارس 2003، "أصبحت مورداً لا غنى عنه لدى سكان نيويورك عندما يريدون أن يشتكوا من الضوضاء أو يبلغوا عن مشكلة في النظافة أو أن يعرفوا ما إذا كانت خدمة وقوف السيارات بالتناوب متاحة".

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واحتفالاً بالذكرى العشرين، نشرت الخدمة دراسة من تسع صفحات تتضمن أبرز الإحصائيات المرتبطة بهذا الخط المخصص للاتصالات "غير الطارئة"، والذي يختلف عن الخط الساخن 911 المخصص للحالات الأكثر خطورة.

وفيما تعلق موضوع أكثرية الاتصالات بركن السيارات، بصورة قانونية أو غير قانونية، أو بالضجيج أو بمشكلات مرتبطة بالتدفئة، نشرت البلدية الطلبات العشرين الأكثر غرابة.

وقد اشتكى متصل في بدايات إطلاق الخدمة عام 2003 من أنّ "هراً يرعب شخصاً من وراء الباب"، فيما سأل أحدهم في اتصال سنة 2008 "كم من الوقت تستمر مباراة البيسبول؟".

وفي 2022، على الأرجح خلال الخريف، اتصل أحدهم بالخط 311 ليسأل عما إذا كان ممكناً "رش رذاذ على الشجر لمنع أوراقها من التساقط"، فيما طلب متصل من الخدمة في اتصال في سنة 2023 بأن يحوّلوه إلى "خبير في الأجسام الطائرة المجهولة".