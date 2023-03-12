شاهد.. لحظة عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني

بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله، جرى اليوم الأحد، عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وبث حفل الزفاف عبر القنوات الرسمية في الأردن وعبر منصاتها الرقمية، وسط احتفال وبروتوكول عائلي وليس رسمياً.

عناق الأميرة إيمان للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا بعد عقد القران..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/Yjb6dVkE6b — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) March 12, 2023

مادة اعلانية

الأميرة وشقيقها

واستقبل الملك عبدالله والملكة الضيوف في القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" غرب عمان، بحضور عدد من الأميرات والأمراء والضيوف العرب بعدد محصور.

وخرجت العروس برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين الذي رافقها إلى ساحة الاحتفال، ليعقد الشيخ أحمد الخلايلة، إمام الحضرة الهاشمية في الديوان الملكي القران بتوقيع الملك وشهادة شقيقي العروس.

جانب من عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/AXQUiie1hW — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) March 12, 2023

مراسم وصفي رماح

وأقيم حفل الزفاف وسط مراسم أقامتها مجموعة حرس الشرف الملكي، وتستخدم في استقبال ضيوف الملك المعظم عند زيارة المملكة.

تستخدم هذه المراسم ثلاثة أعلام بشكل مثلث في أعلى الرمح، وهي علم المملكة الأردنية الهاشمية، وعلم قيادة الحرس الملكي، وعلم مجموعة حرس الشرف، ويكون تشكيلها القياسي 20 رمحاً، ويكون قابلاً للزيادة أو التقليل، وحسب مكان المراسم.

فرقة معان

وشاركت فرقة معان للفلكلور الشعبي اليوم في حفل زفاف الأميرة إيمان، وتتبع فرقة معان للفلكلور الشعبي لوزارة الثقافة الأردنية، وتمتلك كفاءة وطاقة إبداعية وتعبيرية في عرض ألوان السامر الأردني البدوي؛ مثل الجوفيات المعانية والتسعاوية وزفة العريس والسحجة.

وتعتبر فرقة معان للفلكلور الشعبي من الفرق المتميزة التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها نشر التراث الأردني الأصيل، وتراث مدينة معان بصورته الصحيحة والصادقة.