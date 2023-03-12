20 مبدأ يمكن أن تساعد في الحصول على كل ما تريده في الحياة

يعد مبدأ 80/20 مفهوماً معروفًا في مجال الأعمال والاقتصاد، وهو المفهوم الذي يرجح أن 80% من النتائج تأتي من 20% من الجهود.

لكن لا يقتصر هذا المفهوم على الأعمال التجارية فحسب وإنما يمكن تطبيقه في الحياة بشكل عام.

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ومفتاح النجاح هو تحديد 20% من الإجراءات والتركيز عليها، بما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى والمساعدة على تحقيق الأهداف بشكل أسرع، بحسب ما ورد في مقال للخبير الأميركي ستيف بيرنز، نشره موقع New Trader U.

وتشمل مبادئ مفهوم 80/20 التي ينبغي على المرء اتباعها للحصول على كل ما يريد ما يلي:

1- كل الطموحات ممكنة

فإذا كنت على استعداد للعمل من أجل تحقيق طموحاتك، فمن الممكن تحقيقها.

ولا يضع الناجحون حدوداً لطموحاتهم، فلا تدع أي شخص يخبرك أنه لا يمكنك تحقيق شيء ما. إذا كنت على استعداد لبذل الجهد، يمكنك تحقيق أي شيء.

2- أنت الحد الوحيد لنجاحك

إن العائق الوحيد الذي يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك هو أنت نفسك.

ولا تدع الخوف أو الشك أو الأفكار السلبية تعوقك، إنما ينبغي عليك التركيز على نقاط قوتك واعمل على التغلب على نقاط ضعفك.

3- تحديد أهداف واضحة

لا يترك الناجحون تحقيق إنجازاتهم للصدفة، بل إنهم يضعون أهدافاً واضحة ويضعون خطة لتحقيقها.

كما يجب عليك تحديد أهدافك وتقسيمها إلى خطوات أصغر قابلة للتحقيق، بما يرسم خارطة طريق واضحة للنجاح.

4- اتخاذ إجراءات ضخمة

يرتكز تحقيق النجاح على بذل الجهود. لا يمكنك مجرد التفكير في أهدافك؛ يجب أن تتحمل العناء وأن تقوم باتخاذ إجراءات جسيمة لتحقيقها.

لذا، يجب عليك تحديد أولويات أهدافك واتخاذ إجراءات متسقة تجاهها. وتذكر أن الخطوات الصغيرة تؤدي إلى نتائج مهمة.

5- الفشل فرصة للتعلم

التعرض للفشل هو جزء من الرحلة إلى تحقيق النجاح. يمكنك اعتبار الفشل كفرصة للتعلم. لا تخشى الفشل وانظر إليه كفرصة للتعلم والنمو.

6- جاور الأشخاص الناجحين

يجب أن تحيط نفسك بأشخاص ناجحين يلهمونك ويتحدونك لكي تنمو.

وعندما يحيط المرء نفسه بأشخاص ناجحين سيرفع من مستوى تفكيره ويحقق المزيد.

7- التعلم باستمرار

يقوم الناجحون بالتعلم باستمرار من خلال قراءة الكتب وحضور الندوات ويسعون إلى الحصول على الإرشاد والنصح لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم.

8-الاعتناء بالصحة الجسدية

إن صحتك البدنية والنفسية هي ثروتك الأكبر. يجب أن تعتني بجسمك وعقلك من خلال تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرعاية الذاتية.

كذلك يمنحك الاهتمام بصحتك الطاقة والحيوية لتحقيق أهدافك.

9 - ممارسة الامتنان

إن الامتنان هو مفتاح السعادة والنجاح، حيث إن التركيز على ما أنت ممتن له سيجذب المزيد من التجارب الإيجابية.

ويمكنك أن تمارس الامتنان يوميًا عن طريق التدوين أو التأمل أو ببساطة التعبير عن التقدير للأشخاص والأشياء في حياتك.

10 - تحمل المسؤولية عن حياتك

لا تلوم الآخرين على إخفاقاتك ولا تعتمد على الظروف الخارجية لتقرير مصيرك. يجب أن تتبنى عقلية المسؤولية الشخصية وتتحكم في حياتك، فأنت تمتلك القوة لبناء الحياة التي تريدها.

11- كن استباقيا

إن الاستباقية هي السمة المميزة للأشخاص الناجحين. إنهم لا ينتظرون الفرص ليأتوا إليهم. إنهم يخلقون فرصهم. يجب عليك السعي بشكل استباقي والعمل نحو أهدافك. لا تنتظر حتى يسمح لك شخص آخر بالنجاح.

12- إدارة وقتك

يجب تعلم كيفية استثمار الوقت، لأنه أثمن مواردك. من خلال تحديد أولويات المهام والقضاء على عوامل التشتيت واستخدام أدوات إدارة الوقت، سيمكن إنجاز المزيد في وقت أقل وتحقيق أهدافك بشكل أسرع.

13.بناء علاقات قوية

ينبغي بناء علاقات قوية مع الأشخاص الذين يمكنهم دعمك وإلهامك. تعتبر الشبكات والإرشاد والتعاون عناصر ضرورية للنجاح.

14. المثابرة

لا تستسلم عند مواجهة عقبات أو انتكاسات. واصل المسيرة بمثابرة حتى تحقق أهدافك وتمضي قدمًا.

15- التركيز على الحلول

لا تكثر من التفكير في المشكلة إنما عليك التركيز في البحث عن حلول لها. يجب أن تتبنى العقلية التي تبحث عن فرص لحل المشكلات وإضافة القيمة.

16. تطوير موقف إيجابي

يجب عليك تطوير موقف إيجابي من خلال التركيز على الخير في كل موقف واعتماد عقلية النمو وسيجتذب الموقف الإيجابي الكثير من النجاحات.

17. المرونة والقدرة على التكيف

يجب أن تكون قادرًا على تعديل خططك واستراتيجياتك عندما تواجه تحديات أو فرصًا غير متوقعة. وينبغي أن تكون منفتحًا على التغيير وعلى استعداد للتركيز عند الضرورة.

18. تحمل المخاطر المحسوبة

يتطلب النجاح المخاطرة. لكن لا يقوم الأشخاص الناجحون بمخاطرات متهورة، بل يأخذون المخاطر المحسوبة على أساس التحليل الدقيق والتخطيط. يجب أن تكون على استعداد لتحمل المخاطر عندما تبرر المكافأة المحتملة الخسارة المحتملة للمال أو الوقت أو العواقب.

19.الثقة بذاتك وقدراتك

إن الثقة بالنفس هي أساس النجاح. إذا كنت لا تثق بقدراتك، فلن يثق بك أحد. لذلك يجب أن تبني الثقة بالنفس وتؤمن بقدراتك.

20. رد الجميل

يفهم الأشخاص الناجحون أهمية رد الجميل. إنهم يعلمون أن النجاح الحقيقي لا يتعلق فقط بالإنجاز الشخصي ولكن أيضًا بالتأثير الإيجابي على الآخرين. لذلك، يجب أن تجد طرقًا لرد الجميل لمجتمعك أو دعم الأسباب المهمة.