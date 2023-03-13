حبس بقفص وسط النهر.. بلدة تعاقب ساستها بطريقة ولا أغرب

بطريقة ولا أغرب، هناك مدينة في إيطاليا تضع المذنبين كل عام في قفص وتغرقهم في النهر على سبيل العقاب.

وعلى الرغم من أنه مجرد غطس سريع مخصص لقليل من المرح، فإنها تستعمله بدلاً من إبعاد شخص ما ارتكب خطأ.

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الساسة هم الأهم

ويُطلق على هذا الحدث المائي الساحر اسم "Tonca" ، وهو جزء من احتفالات Vigilian التي تقيمها مدينة ترينتو الإيطالية كل عام في النصف الثاني من شهر يونيو.

وتهدف الأحداث إلى محاكمة شخصيات مشهورة ارتكبت أخطاء على مدار العام.

كما من الممكن العثور على بعض الأبرياء ممن ينجون من الغمر في اللحظة الأخيرة.

أما الساسة، فهم الفئة الأهم، وتستهدف هذه الطقوس إلى حد كبير تكفيرا عن أخطائهم.





عقاب تاريخي

يشار إلى أن Tonca، وهو حدث تقليدي في المدينة، يقام كل عام في يوم الأحد الأخير قبل 26 يونيو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه الاحتفالات.

وقد وقع العام الماضي في 19 يونيو، ودِين 6 أشخاص، في حين تم إنقاذ 5 من الغطس في نهر أديجي.

إلى ذلك، يعدّ غمر الناس في النهر ضمن قفص محاكاة ساخرة لعقاب تاريخي استخدم في معظم الألفية الماضية لأولئك الذين دِينوا بارتكاب أخطاء.