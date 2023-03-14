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A German police officer uses a metal detector in search of a knife at the woodland where a 12-year-old girl was found dead as a result of knife wounds in Hohenhain near Freudenberg, Germany, March 14, 2023. Two girls at the age of 12 and 13 are suspected of killing the 12-year-old schoolgirl Luise. REUTERS/Stephane Nitschke
الشرطة تطوق مكان العثور على جثة الطفلة

جريمة صادمة.. طفلتان في الـ12 عاماً تقتلان زميلتهما طعناً

فُقد أثر لويز بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها في غرب ألمانيا.. وعُثر على جثتها في اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها

العربية.نت
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ من العمر 12 عاماً حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في البلاد.

فُقد أثر الضحية، التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين-وستفاليا في غرب ألمانيا.

وعُثر على جثة لويز في اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها.

ورود وشموع في مكان العثور على جثة الطفلة
ورود وشموع في مكان العثور على جثة الطفلة

وقال المدعي العام في كوبلنز ماريو مانفيلر في مؤتمر صحافي "توفيت الطفلة نتيجة جروح عديدة بسكين تسببت لها بنزيف"، مضيفاً أنه "لا يوجد ما يشير إلى تعرضها لأي انتهاك جنسي".

وأشار فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان من العمر 12 و13 عاماً اعترفتا بارتكاب جريمة القتل.

وقال لوكر إن الفتاتين "أدلتا بتصريحات حول الأمر وفي النهاية اعترفتا بالجريمة".

وأضاف مانفيلر أن الفتاتين كانتا على معرفة بالضحية لويز.

لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمين، إذ إن الفتاتين دون الـ14 عاماً، وهي السن الدنيا التي يتيح القانون في البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.

وأضاف مانفيلر أن المحققين لم يعثروا بعد على السكين أو السكاكين المستخدمة في الهجوم.

وقال للصحافيين "هذا بالطبع عمل غير عادي وصادم للغاية حتى بالنسبة لنا".

الشرطة تبحث عن أداة الجريمة
الشرطة تبحث عن أداة الجريمة
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وكان من المفترض أن تعود لويز إلى منزلها بعد زيارة صديقتها، لكنّ والديها أبلغا السبت عن فقدان أثرها.

وأثار اختفاؤها عملية بحث واسعة شارك فيها العشرات من عناصر الشرطة، واستُخدمت خلالها طوافات ومسيّرات وكلاب بوليسية.

وقال القائد الإقليمي لولاية شمال الراين وستفاليا هندريك ويست، إنه أصيب "بصدمة"، وأضاف "لا يمكن تصوّر أو تحمّل أن يتمكن أطفال من ارتكاب مثل هذه الأعمال".

ووضع سكان محليون الزهور والشموع بالقرب من منطقة الغابات حيث عُثر على جثة لويز. ولا يزال عناصر الشرطة يبحثون في مسرح الجريمة عن أدلة.

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