وفاة راعي أغنام مع قطيعه صعقاً بالكهرباء في الأردن

لم يكن اليوم الثلاثاء عند الشاب الأردني حسن الشعلان كما باقي أيامه الطبيعية التي يقضيها مع خرافه في بلدة القليعات بمحافظة إربد شمالي الأردن، حيث أعلن عن وفاته صعقاً بالكهرباء مع قطيع الخراف والحمار الذي يمتلكه.

مصدر أمني رسمي قال لـ"العربية.نت" إن بلاغاً ورد إلى الأجهزة الأمنية حول تعرض راعي أغنام وعدد من الخراف لتماس كهربائي أثناء مسيرهم بالطريق العام في بلدة القليعات عند مرورهم بالقرب من أحد أعمدة الكهرباء.

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جثة الشاب والخراف عثر عليها بجانب الأسلاك الشائكة في المنطقة ملقاة على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من المواطنين الذين حاولوا مساعدته إلا أنه كان قد فارق الحياة.

ذوو الشعلان نعوه على مواقع التواصل الاجتماعي بحزن شديد، مستذكرين مناقب الشاب الراحل الذي كان محباً لجميع أهالي المنطقة.

هذا وبيّن المصدر أن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد تحقق في ملابسات وفاة راعي الأغنام ونفوق عدد من الخراف بحادث تماس كهربائي في بلدة القليعات بالاغوار الشمالية.

وأخلت فرق الدفاع المدني الوفاة إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

كما أشرفت فرق البلدية على التخلص من الحمار والخراف النافقة وإزالتها من الشارع العام إلى مكان مخصص للتخلص من هذه الأمور.