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الأردن

"لقيناها".. ولي العهد الأردني يعثر على شقيقته الأميرة سلمى

الأميرة سلمى اضطرت للتغيب لانشغالها بدراستها في الخارج لكنها حضرت الزفاف

عمان - محمد ساهر الطراونه
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مازح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، شقيقته الأميرة سلمى، التي اضطرت للتغيب عن ليلة الحناء في حفل زفاف الأميرة إيمان.

ونشر ولي العهد صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام ممازحا فيه الأميرة سلمى فكتب: "لقينا سلمى".

وشاركت الأميرة سلمى التي اضطرت إلى التغيب عن حفلة الحناء لانشغالها بدراستها في الخارج، في حفل الزفاف الذي أقيم الأحد الماضي.

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زفاف ملكي

وجرى عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس أول أمس الأحد، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

وبث حفل الزفاف عبر القنوات الرسمية في الأردن وعبر منصاتها الرقمية، وسط احتفال وبروتوكول عائلي وليس رسمياً.

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