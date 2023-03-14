"لقيناها".. ولي العهد الأردني يعثر على شقيقته الأميرة سلمى
الأميرة سلمى اضطرت للتغيب لانشغالها بدراستها في الخارج لكنها حضرت الزفاف
وضع القراءة
100% حجم الخط
مازح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، شقيقته الأميرة سلمى، التي اضطرت للتغيب عن ليلة الحناء في حفل زفاف الأميرة إيمان.
ونشر ولي العهد صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام ممازحا فيه الأميرة سلمى فكتب: "لقينا سلمى".
مادة اعلانية
وشاركت الأميرة سلمى التي اضطرت إلى التغيب عن حفلة الحناء لانشغالها بدراستها في الخارج، في حفل الزفاف الذي أقيم الأحد الماضي.
زفاف ملكي
وجرى عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس أول أمس الأحد، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله.
وبث حفل الزفاف عبر القنوات الرسمية في الأردن وعبر منصاتها الرقمية، وسط احتفال وبروتوكول عائلي وليس رسمياً.
اقرأ أيضاً
-
تورط قيادي القاعدة طلحة الليبي في عملية السجن الموريتانيكشفت مصادر خاصة تواصلت معها "العربية" عن تخطيط مقاتلي القاعدة الفارين من السجن لخطف سياح غربيين المغرب العربي
-
ترمب: علينا تغيير النظام في الولايات المتحدة لا في روسيادعا الرئيس الأميركي السابق إلى سلام تفاوضي من قبل أوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة الأميركية أميركا
-
أبو الغيط: لا نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانيةالأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن تمويل الحرب الروسية الأوكرانية سيأتي على حساب التمويل الدولي للمشاريع المستدامة ومساعدات المناطق الفقيرة أوكرانيا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية