بعد معاناة مع البلدية.. أزمة المظلة الضخمة بشرفة كريستيانو تحل

سيكون بمقدور النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، أخيرا تجديد شرفة شقته الفخمة وسط العاصمة البرتغالية، عقب سنوات من السجال والمعاناة مع هيئة البلدية في لشبونة.

ودفعت بلدية لشبونة "الدون" قبل سنتين لإزالة مظلة كبيرة في شرفة شقته، وهي الأغلى في المدينة، وذلك لعدم حصول رونالدو على رخصة لبناء المظلة العملاقة للشرفة، التي تمتلك حوض سباحة مطلا على المدينة.

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كشفت البلدية مخالفة رونالدو في عام 2021، حين نشرت صديقته جورجينا رودريغيز مقطع فيديو من الشرفة، أين لاحظت وسائل إعلام محلية وجود هيكل معدني خارج المشروع الأصلي، الأمر الذي دفع مجلس العاصمة لإجراء تفتيش للشقة، وبعد أشهر أفادت وسائل الإعلام أن كريستيانو رونالدو قرر إزالة المظلة.

لكن الجديد وفق ما أوردته صحيفة "ماركا" هو أن مجلس مدينة لشبونة منح "الدون" الإذن ببناء "عريشة"، وليس "مظلة عملاقة".

كم سعر شقته؟

وتقدر قيمة شقة رونالدو بحوالي 7.2 مليون يورو، وتتربع على مساحة 288 مترا مربعا، وتقع مقابل متنزه إدواردو السابع، أحد أغلى المناطق السكنية في المدينة.

وتضم الشقة مركز استجمام وغرفة سينما ومسبحا داخليا وآخر خارجيا، وشرفة يمكنك من خلالها مشاهدة نهر تاغوس.

يذكر أن رونالدو كان قد حصل أيضا على قطعة أرض لا تبعد كثيرا على لشبونة، سيبني عليها "قصرا صغيرا"، بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف.

وتبلغ مساحة العقار 2720 مترا مربعا، وتبلغ قيمته التقريبية 21 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار).

وانتقل "الدون"، مطلع السنة إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.