شاهد.. "معجزة" توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس

دخل توأم بحجم كف اليد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارهما الأخف وزنا والأقل عمرا عند الولادة في واقعة وصفها الخبراء بالمعجزة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير مطول لها أن الأبوين شاكينا راجيندرام (35 عاما) وكيفين ناداراجاه (37 عاماه) أبلغهما الأطباء أن التوأم المنتظر لن يتمكنا من البقاء على قيد الحياة بعد الولادة، بعد أن كان لزاما أن تلد بينما لم يمض على حملها سوى 21 أسبوعا و 5 أيام فقط، أي قبل موعد الولادة بنحو أربعة أشهر.

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وأوضح تقرير الشبكة أن الأبوين انتقلا إلى مستشفى ماونت سايناي المتخصص في تورنتو المتخصص في هذا النوع من الولادة، وكانت الأم عازمة على إبقاء حملها بضعة ساعات أخرى.

وأضاف التقرير بأنه وبعد ساعة واحدة فقط من منتصف ليل 4 مارس 2022، في الأسبوع 22 من الحمل، ولدت "أديل" بوزن أقل من 330 غراما، ثم انضم إليها شقيقها أدرايل بعد 23 دقيقة بوزن أقل من 420 غراما.

وكان الطفلان بحجم "كف اليد" ووزنهما مثل علبة صودا، ويمكن رؤية أعضائهما بسبب جلدهما الشفاف.

واستخدم الأطباء إبرة بحجم أقل من 2 مليمتر، أي بحجم إبرة حياكة رفيعة، لإمدادهما بالتغذية.

ودخل الاثنان موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارهما التوأم الأخف وزنا المولودين قبل الأوان.