خبير لبناني يكشف معلومات مرعبة عن مركز زلزال أمس.. ويحذر المواطنين
يقع في نطاق القوس الهيليني، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط
علق خبير زلازل لبناني على الهزة التي وقعت أمس بقوة 5.6 ضربت شرق البحر المتوسط شعر بها سكان الساحل التركي والسوري واللبناني.
1/3 الهزة الأرضية التي حصلت اليوم الى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط pic.twitter.com/vBikX7cGVx— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 14, 2023
وقال خبير الزلازل طوني نمر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إن "الهزة الأرضية التي حصلت إلى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط".
وأضاف: "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 شباط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن في العام 365 ميلادي، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تبعته تسونامي ضخمة على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".
وتابع: "هذه المعلومات تأتي في سياق التوعية على واقعنا الجيولوجي بمحيط البحر المتوسط، وليس من باب التخويف على الإطلاق".
وختم بالقول: "مرة جديدة، عندما نشعر أو نعرف بحدوث هزة أرضية، يجب الابتعاد عن الشاطئ فوراً من باب الحيطة إلى حين جلاء الأمور".
-
فرانس برس: إطلاق ذخيرة بالفوسفور الأبيض الحارق على شرق أوكرانياالذخائر التي تحتوي الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظر استعمالها ضد مدنيين، إنما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980 العرب والعالم
-
بايدن يلتقي ناجين من عملية إطلاق نار جماعية ويأمر بتشديد الضوابط على الأسلحةبايدن متوّجها إلى الكونغرس: "احظروا الأسلحة الهجومية.. افعلوا ذلك الآن. كفى! افعلوا شيئا.. حقّقوا إنجازا كبيرا". أميركا
-
قلق حول مصير 5 شابات إيرانيات.. بعد انتشار مقطع فيديو راقصقال نشطاء إنه تم اعتقال الشابات وإجبارهن على تصوير مقطع فيديو آخر يبدين فيه أسفهن لتصوير المقطع الراقص. إيران