خبير لبناني يكشف معلومات مرعبة عن مركز زلزال أمس.. ويحذر المواطنين

علق خبير زلازل لبناني على الهزة التي وقعت أمس بقوة 5.6 ضربت شرق البحر المتوسط شعر بها سكان الساحل التركي والسوري واللبناني.

1/3 الهزة الأرضية التي حصلت اليوم الى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط pic.twitter.com/vBikX7cGVx — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 14, 2023

وقال خبير الزلازل طوني نمر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إن "الهزة الأرضية التي حصلت إلى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط".

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وأضاف: "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 شباط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن في العام 365 ميلادي، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تبعته تسونامي ضخمة على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".

وتابع: "هذه المعلومات تأتي في سياق التوعية على واقعنا الجيولوجي بمحيط البحر المتوسط، وليس من باب التخويف على الإطلاق".

وختم بالقول: "مرة جديدة، عندما نشعر أو نعرف بحدوث هزة أرضية، يجب الابتعاد عن الشاطئ فوراً من باب الحيطة إلى حين جلاء الأمور".