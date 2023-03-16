سؤال "الأذكياء فقط".. شاهد الإجابة في فيديو من الفضاء

بعدما طرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، قبل 3 أيام، سؤالا "للأذكياء فقط"، بشأن حركة الأجسام، أجاب في مقطع فيديو عن سؤاله.

سؤال النيادي

سؤال النيادي نشره في مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، وقال إن حركة الجسم تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين، أو بالدوران من الأعلى إلى الأسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه.

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وأضاف: "أما حالة الدوران الثالثة، فتكون بشكل متداخل ويتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى".

وتساءل: "الذكي سيخبرنا ما السبب وراء هذا الأمر، الذي يمكن أن تجربوه حتى في الأرض".

إجابة السؤال

النيادي انتظر 3 أيام ليطل اليوم في فيديو على "تويتر"، قائلا: "أشكر الجميع على التفاعل على سؤالي الأخير، إجاباتكم دائما تجعلني أثق أنه عندنا عقول مبدعة في عالمنا العربي، وهذه العقول هي أملنا ومستقبلنا المشرق نحو شعوب مفكرة ولديها شغف في العلوم".

أشكر الجميع على التفاعل على سؤالي الأخير.. إجاباتكم دائمًا تجعلني أثق إنّه عندنا عقول مبدعة في عالمنا العربي.. وهذه العقول هي أملنا ومستقبلنا المشرق نحو شعوب مفكرة ولديها شغف في العلوم..



إجابتي في هذا الفيديو على أمل أن تفيدكم جميعاً.. pic.twitter.com/aUjCqy563W — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 16, 2023

وأضاف أن اختلاف حركة الجسم التي لاحظناها في الفيديو تعود إلى نظرية المحور الوسيط، فلأي شيء يدور عدة محاور، وتختلف حركة الجسم تبعا لتلك المحاور.

أطول مهمة عربية في الفضاء

يشار إلى أن رائد الفضاء الإماراتي انطلق بصحبة طاقم المهمة "crew-6" إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر ستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.