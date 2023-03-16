لبناني الأصل استجوب صدام حسين: هذا ما اكتشفه أول 30 ثانية

بعد عملية "الفجر الأحمر" التي أفضت إلى إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ديسمبر 2003، بدأت المخابرات الأميركية التحقيق معه.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي انتدب لاحقا أحد عناصره الأكْفاء جدا لمتابعة جلسات الاستجواب.

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فوقع الخيار على جورج بيرو، الشاب الثلاثيني الذي كان يدأب على المجيء إلى مكتبه يوميا في واشنطن عند الساعة السادسة صباحاً للتدرب لمدة ساعة، على أن يبدأ عمله في تمام الساعة السابعة.

اكتشف شيئين

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، كشف بيرو الذي يستعد لنشر كتاب عن تحقيقاته هذه أنه حين قابل صدام لأول مرة، اكتشف الأخير و في غضون أول 30 ثانية فقط شيئين عنه، حين أخبره أن اسمه جورج بيرو .

إذ سأله صدام على الفور "هل أنت لبناني". فأخبره أن والديه لبنانيان.

ثم قال له "أنت مسيحي". عندها سأله إذا كانت لديه أي مشكلة في ذلك، إلا أنه لم يبد أي اعتراض، بل قال له: "أحب اللبنانيين."

إلى ذلك، كشف بيرو أنه مضى في استجواب الرئيس العراقي السابق لحوالي سبعة أشهر. وأوضح أنه مع مرور الوقت بات يمضي ساعات طويلة مع صدام تتراوح بين 5 وسبع ساعات يوميا.

ماذا قال عن بن لادن؟

إلى ذلك، أشار إلى أنه اكتشف عبر تلك الاستجوابات عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

كما لاحظ أن صدام كان يحتقر زعيم القاعدة، أسامة بن لادن. بل قال عنه ممازحاً: "لا يمكنك حقاً أن تثق في أي شخص له لحية شبيهة بلحية بن لادن".

وخلص عميل الـ"أف بي آي" إلى التأكيد أن المناقشات بينت لاحقا أن حرب العراق كانت أشبه بخطيئة ارتكبتها أميركا استنادا لافتراضات مغلوطة.

يذكر أن صدام حسين كان أعدم فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذي الحجة) سنة 1427هـ، الموافق 30 ديسمبر 2006، بعد إدانته من قبل القضاء العراقي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.