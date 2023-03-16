يزاول المهنة دون ترخيص.. مقاضاة أول روبوت محام في العالم

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.
"لا يمتلك ترخيص مزاولة المهنة"
ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفقما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.
"ادعاءات ليست صحيحة"
من جانبه، علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وإن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.
يشار إلى أن المحامي الروبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، وتم تدريبه على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.
-
ابتكار لا يصدق.. يضخ الأدوية بمواعيدها داخل جسمكعلى الرغم من أن هناك بالفعل مجموعة متنوعة من الغرسات توزع الأدوية داخل الجسم، إلا أن معظمها لا يمكن التحكم فيه خارج الجسم، أو تحتاج جراحة ... صحة
-
الأسد: أرحب بمزيد من القوات الروسية في سوريابعدما التقى أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد أنه يرحب بمزيد من القواعد والقوات الروسية في سوريا.وقال في ... سوريا
-
لحظات تفيض فرحاً عاشها جنود سعوديون.. وفيديو يوثقضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقاطع فيديو مبهجة، توثق لحظات تفيض فرحاً عاشها جنود سعوديون بعد حفل تخرجهم من كلية الملك عبدالعزيز ... السعودية