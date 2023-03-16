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الروبوت المحامي
الروبوت المحامي

يزاول المهنة دون ترخيص.. مقاضاة أول روبوت محام في العالم

دبي - العربية.نت
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يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.

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"لا يمتلك ترخيص مزاولة المهنة"

ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفقما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.

"ادعاءات ليست صحيحة"

من جانبه، علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وإن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.

يشار إلى أن المحامي الروبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، وتم تدريبه على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.

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